Güncel akımları yakından takip etmeye devam eden türkücü Berdan Mardini, geçtiğimiz günlerde patchwork modasına uyarak paylaşım yapmıştı. Pembe Mardini, masa örtüsü Mardini derken yine sosyal medyanın diline düşen Mardini üzerine bir de Sibel Can'la pişti olmuştu. Son dönemde ilginç kıyafet seçimleriyle bol bol gündeme gelen Mardini, bu kez genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını paylaştı.
Berdan Mardini, 2010 yılında dünyaevine girdiği Fatoş Mardini'den 29 Mart 2021 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştı. Şarkıcının avukatı tarafından yapılan açıklamada, ayrılık nedeni olarak 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' vurgusu dikkat çekmişti.
"ORTAK YAŞAM ÇEKİLEMEZ HALE GELMİŞTİR"
Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup, şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır. Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır.
"ALLAH KALBİMİZE GÖRE VERİYOR"
Son dönemde tarzıyla gündeme gelen Mardini, Fatoş Yelliler'den ayrıldıktan sonra Dilara Talay adlı genç kadınla aşk yaşamaya başlamıştı.