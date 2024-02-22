Berdan Mardini ile Tıvorlu İsmail buluştu! Yaptıkları düet sosyal medyaya damga vurdu! Pembe tarzı yine takipçilerinin diline dolandı

Güncel akımları yakından takip etmeye devam eden türkücü Berdan Mardini, bir dönem pembe takım elbisesiyle sosyal medyanın diline düşmüştü. Ünlü türkücü, şimdi ise Tıvorlu İsmail olarak bilinen İsmail Aşkan ile yaptığı düetle gündeme geldi. İkilinin düeti sosyal medyada gündem olurken Mardini'nin pembe tarzı yine takipçilerinin diline dolandı.
Yaptığı paylaşımlar ve özellikle stiliyle sık sık gündeme gelen Berdan Mardini, bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu.
Ünlü türkücü, Tıvorlu İsmail olarak bilinen İsmail Aşkan ile yaptığı düetle gündeme geldi.
İkili, Beytüşşebap ilçesinde yaşayan sosyal medyada fenomeni Tıvorlu İsmail'in 'Hep Beraber Yek Du Se Aaa Eeee Oooo' sözleri ile bilinen ilginç şarkısını birlikte seslendirdi.