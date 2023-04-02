Berdan Mardini 'bebek Mardini' dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı! O hali Seda Sayan'ı da kahkahaya boğdu: "Berdan dandini dandini..."
Berdan Mardini 'bebek Mardini' dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı! O hali Seda Sayan'ı da kahkahaya boğdu. 'Lüks tüketimlerimden vazgeçtim' dedi diyen Mardini, yatırımıyla geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. "Ev ve otomobillerimi satıp kozmetik markama yatırdım. Ben de bilirdim paramı dolara yatırıp rahat hayat sürmeyi ama vatanıma fayda sağlayacak, istihdam yaratacak adımlar attım" diyen Berdan Mardini Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü. Bir telefon uygulaması ile çocukluk haline dönen Berdan Mardini'yi görenler yorum yağmuruna tuttu.
"BERDAN DANDİNİ DANDİNİ..."
Berdan Mardini 'bebek Mardini' dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı! O hali Seda Sayan'ı da kahkahaya boğdu.
Katıldığı bir yarışmada Berdan Mardini'nin 180 bin TL alarak diğer yarışmacıları solladığı ileri sürülmüştü.
Geçtiğimiz günlerde Berdan Mardini, bir arkadaşının galeri açılışına katıldı. Lüks tüketimden vazgeçtiğini belirten Mardini, şöyle konuştu: '"Ev ve otomobillerimi satıp kozmetik markama yatırdım. Ben de bilirdim paramı dolara yatırıp rahat hayat sürmeyi ama vatanıma fayda sağlayacak, istihdam yaratacak adımlar attım" dedi.
Bu açıklamasıyla dikkat çeken Berdan Mardini Instagram hesabından paylaştığı son kareyle gündeme bomba gibi düştü.
Berdan Mardini'nin bu paylaşımına kısa sürede sosyal medyada yorum yağdı. Seda Sayan da kahkaha emojisi koyarak Mardini'ye yorum yapmadan geçmedi.