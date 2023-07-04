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Berdan Mardini "Allah kalbimize göre veriyor" dedi genç sevgilisiyle poz verdi görenler tek bir şeye kilitlendi "Kızın mı Allah bağışlasın"

Survivor'a büyük bir rüzgarla gidip aynı rüzgarla yarışmadan ayrılan ünlü türkücü Berdan Mardini, sonrasında Kıbrıs'ta sahne aldığı mekanda yeni sevgilisinin gözlerinin içine bakarak şarkı söylemişti. Mardini bu kez yeni aşkıyla romantik bir paylaşım yaptı. Paylaşımına "Her şey güzel, Allah kalbimize göre veriyor" notunu düşen Mardini'nin paylaşımı olay oldu. İşte detaylar...

04.07.2023 11:43 - Son Güncelleme: 04.07.2023 11:43
Berdan Mardini Allah kalbimize göre veriyor dedi genç sevgilisiyle poz verdi görenler tek bir şeye kilitlendi Kızın mı Allah bağışlasın

Survivor 2023'e katılan ancak diskalifiye olan Berdan Mardini, yarışma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Berdan Mardini Allah kalbimize göre veriyor dedi genç sevgilisiyle poz verdi görenler tek bir şeye kilitlendi Kızın mı Allah bağışlasın

Özellikle taytla çektiği spor videolarıyla çok konuşulan Mardini, bu kez yeni işi ve sarışın sevgilisiyle gündeme geldi.

Berdan Mardini Allah kalbimize göre veriyor dedi genç sevgilisiyle poz verdi görenler tek bir şeye kilitlendi Kızın mı Allah bağışlasın

2010 yılında evlendiği Fatoş Yelliler ile 2021 yılında ihanet yüzünden boşanan türkücü Berdan Mardini, yeni bir aşka yelken açarak genç sevgilisiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Berdan Mardini Allah kalbimize göre veriyor dedi genç sevgilisiyle poz verdi görenler tek bir şeye kilitlendi Kızın mı Allah bağışlasın

Son olarak gül yağı işine girerek farklı bir alanda yatırım yapan ve 120 milyon TL harcayan türkücü, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yeni ilişkisini ilan etti.

Berdan Mardini Allah kalbimize göre veriyor dedi genç sevgilisiyle poz verdi görenler tek bir şeye kilitlendi Kızın mı Allah bağışlasın

Sarışın genç bir kadınla fotoğrafını paylaşan türkücü, "Her şey güzel, Allah kalbimize göre veriyor" notunu düştü. Mardini'nin paylaşımına yorum yapan şarkıcı Ceylan "Maşallah çok yakıştınız" derken bazı kullanıcılar da genç kadının yaşına dikkat çekerek "Bu kız çok genç değil mi?" yorumunu yaptı.

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