Berdan Mardini "Allah kalbimize göre veriyor" dedi genç sevgilisiyle poz verdi görenler tek bir şeye kilitlendi "Kızın mı Allah bağışlasın"

Sarışın genç bir kadınla fotoğrafını paylaşan türkücü, "Her şey güzel, Allah kalbimize göre veriyor" notunu düştü. Mardini'nin paylaşımına yorum yapan şarkıcı Ceylan "Maşallah çok yakıştınız" derken bazı kullanıcılar da genç kadının yaşına dikkat çekerek "Bu kız çok genç değil mi?" yorumunu yaptı.