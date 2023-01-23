Berat Efe Parlar'ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı: "Canım annemi kaybettik"
Berat Efe Parlar'ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı. Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Berat Efe Parlar'a dostları destek oldu. Berat Efe Parlar'ın paylaşımına sanat camiasından da yorum yağdı...
23.01.2023 10:26 - Son Güncelleme: 23.01.2023 10:39
"CANIM ANNEMİ KAYBETTİK"
Berat Efe Parlar'ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı...
Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar annesinin vefatıyla yıkıldı.
"ANNEMDEN SONRA BABAM DA HASTALANDI"
Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını Film setinde öğrendiğini söylemişti: