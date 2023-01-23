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Haberler Magazin Berat Efe Parlar'ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı: "Canım annemi kaybettik"

Berat Efe Parlar'ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı: "Canım annemi kaybettik"

Berat Efe Parlar'ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı. Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Berat Efe Parlar'a dostları destek oldu. Berat Efe Parlar'ın paylaşımına sanat camiasından da yorum yağdı...

23.01.2023 10:26 - Son Güncelleme: 23.01.2023 10:39
Berat Efe Parlar’ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı: Canım annemi kaybettik

"CANIM ANNEMİ KAYBETTİK"

Berat Efe Parlar'ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı...

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Berat Efe Parlar’ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı: Canım annemi kaybettik

Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar annesinin vefatıyla yıkıldı.

Berat Efe Parlar’ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı: Canım annemi kaybettik

Sosyal medya hesabından annesinin vefat ettiğini duyuran Parlar, 'Canım annemi kaybettik! Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.' ifadelerini kullandı.

Berat Efe Parlar’ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı: Canım annemi kaybettik

Dilek Parlar uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Berat Efe Parlar’ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı: Canım annemi kaybettik

"ANNEMDEN SONRA BABAM DA HASTALANDI"

Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını Film setinde öğrendiğini söylemişti:

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