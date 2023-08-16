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Bensu Soral'ın son hali görenleri şaşırtıyor sivrilttiği çenesiyle sosyal medyanın sivri dilinden nasibini alıyor "Bensu ne oldu sana Bensu!"

Geçtiğimiz sezon dizisiyle hüsrana uğrayan Bensu Soral, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan Soral'ın son hali dikkat çekiyor. Bir takım estetik operasyonlar sonrası çenesini iyiden iyiye sivrilten Soral, sosyal medyada dillere düştü. Soral için "Estetik ile kendini mahvedenlerde bugün", "Ay tanımadım ben", "Bensu sana ne oldu Bensu" ifadeleri kullanıldı. İşte Bensu Soral'ın herkesi şaşkına çeviren son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ağustos 2023, 14:50 Güncelleme 27 Kasım 2023, 10:20
Bensu Soral’ın son hali görenleri şaşırtıyor sivrilttiği çenesiyle sosyal medyanın sivri dilinden nasibini alıyor Bensu ne oldu sana Bensu! 1

Geçtiğimiz sezon dizisi reytinglerde hüsrana uğraya Bensu Soral şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Bensu Soral’ın son hali görenleri şaşırtıyor sivrilttiği çenesiyle sosyal medyanın sivri dilinden nasibini alıyor Bensu ne oldu sana Bensu! 2

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Soral'ın yüzündeki değişim çok konuşuldu.

Bensu Soral’ın son hali görenleri şaşırtıyor sivrilttiği çenesiyle sosyal medyanın sivri dilinden nasibini alıyor Bensu ne oldu sana Bensu! 3

Çenesine sivriltme işlemi yaptırdığı iddia edilen Bensu Soral'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

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