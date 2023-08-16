Bensu Soral'ın son hali görenleri şaşırtıyor sivrilttiği çenesiyle sosyal medyanın sivri dilinden nasibini alıyor "Bensu ne oldu sana Bensu!"

Geçtiğimiz sezon dizisiyle hüsrana uğrayan Bensu Soral, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan Soral'ın son hali dikkat çekiyor. Bir takım estetik operasyonlar sonrası çenesini iyiden iyiye sivrilten Soral, sosyal medyada dillere düştü. Soral için "Estetik ile kendini mahvedenlerde bugün", "Ay tanımadım ben", "Bensu sana ne oldu Bensu" ifadeleri kullanıldı. İşte Bensu Soral'ın herkesi şaşkına çeviren son hali...