Bensu Soral'ın son hali görenleri şaşırtıyor sivrilttiği çenesiyle sosyal medyanın sivri dilinden nasibini alıyor "Bensu ne oldu sana Bensu!"

Geçtiğimiz sezon dizisiyle hüsrana uğrayan Bensu Soral, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan Soral'ın son hali dikkat çekiyor. Bir takım estetik operasyonlar sonrası çenesini iyiden iyiye sivrilten Soral, sosyal medyada dillere düştü. Soral için "Estetik ile kendini mahvedenlerde bugün", "Ay tanımadım ben", "Bensu sana ne oldu Bensu" ifadeleri kullanıldı. İşte Bensu Soral'ın herkesi şaşkına çeviren son hali...
Geçtiğimiz sezon dizisi reytinglerde hüsrana uğraya Bensu Soral şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Soral'ın yüzündeki değişim çok konuşuldu.
Çenesine sivriltme işlemi yaptırdığı iddia edilen Bensu Soral'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.