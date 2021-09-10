Bensu Soral’ın eşi Hakan Baş hakkında şok ihanet iddiası bakın kiminle görüntülendi! 3 yıllık evlilik sallantıda evler bile ayrıldı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken ve son dönemin parlayan yıldızlarından olan Bensu'nun gece yarısı paylaştığı havuz pozuna beğeni ve yorum yağdı. Bensu bu fotoğrafları '00:45 Eylül' notu ile takipçilerinin beğenisine sundu.