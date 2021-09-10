Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş hakkında şok ihanet iddiası bakın kiminle görüntülendi! 3 yıllık evlilik sallantıda evler bile ayrıldı
Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş hakkında şok ihanet iddiası gündeme bomba gibi düştü. 3 yıllık evlilik sallantıda, evler bile ayrıldı... Bensu Soral ile Hakan Baş 2018 yılında dünyaevine girdi. Evliliklerini çocukla taçlandırmak isteyen Baş'a Soral'dan 'hayır' yanıtı gelince ikili arasında kriz yaşandı. Anneliğe hazır olmadığını söyleyen ve kariyerini tercih eden Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evleri ayırdığı ileri sürüldü. Önceki gece ise yılın bombası patladı. Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş Mina Ceran ile görüntülendi, 'ihanet' iddiası gündeme geldi.
10.09.2021 09:10
- Son Güncelleme: 10.09.2021 09:23
3 YILLIK EVLİLİK SALLANTIDA EVLER BİLE AYRILDI
Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş hakkında şok ihanet iddiası, bakın kiminle görüntülendi!
2018 yılında nikah masasına oturduğu Hakan Baş ile son dönemde evliliğinde kriz yaşadığı yönündeki iddialarla adından söz ettiren Bensu Soral Instagram'dan paylaştığı pozla geçtiğimiz gün gündeme bomba gibi düştü.
Son dönemde Hakan Baş ile evliliğinde 'çocuk' krizi yaşandığı ileri sürülen Bensu Soral, tam bu iddialar üzerine tek başına çıktığı tatil ile dikkatleri iyice üzerine çekti derken bir bomba da önceki akşam patladı.
Sosyal medyada hızla yayılan 'Hakan Baş bir kızla görüntülendi' iddiasının ardından o isim ortaya çıktı.