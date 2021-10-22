Bensu Soral yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! “Gördükleriniz ve görmedikleriniz” dedi paylaştı o fotoğraflar çok konuşuldu
Bensu Soral yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Son dönemlerde eşi Hakan Baş ile boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündem olan Bensu Soral, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bir markanın reklam yüzü olan Soral, Kapadokya çekimlerinin kamera arkasını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımının altına "Gördükleriniz ve görmedikleriniz" notunu düşen Soral'ın yatak pozu çok konuşuldu. İşte Bensu Soral'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
22.10.2021 22:15
- Son Güncelleme: 22.10.2021 22:15
Ünlü oyuncu Bencu Soral, eşi Hakan Baş ile boşanacağı yönündeki haberlerle uzun süre gündem olmuştu.