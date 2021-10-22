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Haberler Magazin Bensu Soral yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! “Gördükleriniz ve görmedikleriniz” dedi paylaştı o fotoğraflar çok konuşuldu

Bensu Soral yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! “Gördükleriniz ve görmedikleriniz” dedi paylaştı o fotoğraflar çok konuşuldu

Bensu Soral yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Son dönemlerde eşi Hakan Baş ile boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündem olan Bensu Soral, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bir markanın reklam yüzü olan Soral, Kapadokya çekimlerinin kamera arkasını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımının altına "Gördükleriniz ve görmedikleriniz" notunu düşen Soral'ın yatak pozu çok konuşuldu. İşte Bensu Soral'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

22.10.2021 22:15 - Son Güncelleme: 22.10.2021 22:15
Bensu Soral yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! “Gördükleriniz ve görmedikleriniz” dedi paylaştı o fotoğraflar çok konuşuldu

Ünlü oyuncu Bencu Soral, eşi Hakan Baş ile boşanacağı yönündeki haberlerle uzun süre gündem olmuştu.

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Bensu Soral yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! “Gördükleriniz ve görmedikleriniz” dedi paylaştı o fotoğraflar çok konuşuldu

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Soral, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Bensu Soral yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! “Gördükleriniz ve görmedikleriniz” dedi paylaştı o fotoğraflar çok konuşuldu

Bir markanın reklam yüzü olan Soral, Kapadokya çekimlerinin kamera arkasını takipçilerinin beğenisine sundu.

Bensu Soral yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! “Gördükleriniz ve görmedikleriniz” dedi paylaştı o fotoğraflar çok konuşuldu

Ünlü oyuncu, söz konusu paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Efsane geçen Kapadokya maceralarımızdan gördükleriniz ve görmedikleriniz... Ps: Donduğum için bazı sahnelerde vücudumda streç film vardı"

Bensu Soral yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! “Gördükleriniz ve görmedikleriniz” dedi paylaştı o fotoğraflar çok konuşuldu

Bensu Soral'ın peş peşe yayınladığı fotoğraflarının arasında yer alan yatak pozu ise dikkat çekti.

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