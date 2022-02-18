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Bensu Soral yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İddiasını konuşturan Bensu’ya bakın süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu

Bensu Soral yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Bir fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında o anlara ait paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Süper mini siyah elbisesiyle kamera karşısına geçen Soral'ın fit hali dikkat çekerken iddialı paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Bensu Soral'ın o paylaşımı...

18.02.2022 18:08 - Son Güncelleme: 18.02.2022 18:37
Bensu Soral yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İddiasını konuşturan Bensu’ya bakın süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu Bensu Soral, bir dönem eşi Hakan Baş ile evliliğinde yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Zor günleri geride bırakan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Bensu Soral yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İddiasını konuşturan Bensu’ya bakın süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu

Bir fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında o anlara ait paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.

Bensu Soral yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İddiasını konuşturan Bensu’ya bakın süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Bensu Soral yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İddiasını konuşturan Bensu’ya bakın süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Bensu Soral yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İddiasını konuşturan Bensu’ya bakın süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu

Fit haliyle dikkat çeken Soral sevenleri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.

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