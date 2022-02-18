Bensu Soral yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İddiasını konuşturan Bensu’ya bakın süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu
Bensu Soral yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Bir fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında o anlara ait paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Süper mini siyah elbisesiyle kamera karşısına geçen Soral'ın fit hali dikkat çekerken iddialı paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Bensu Soral'ın o paylaşımı...
18.02.2022 18:08 - Son Güncelleme: 18.02.2022 18:37
Ünlü oyuncu Bensu Soral, bir dönem eşi Hakan Baş ile evliliğinde yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Zor günleri geride bırakan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Bir fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında o anlara ait paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.