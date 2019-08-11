Bensu Soral ve Serenay Sarıkaya'nın cesur paylaşımı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!
Bensu Soral Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Son zamanlarda Hakan Baş ile boşanacakları iddiasıyla gündeme gelen Bensu Soral ile Kerem Bürsin'den ayrılan Serenay Sarıkaya sosyal medyayı ikiye böldü. Zaman zaman küvet pozlarıyla dikkat çeken ünlülerin arasına oyuncu Bensu Soral da katıldı. Bikinisiyle küvette poz veren Soral paylaşımını yoruma kapadı. Serenay Sarıkaya ise bikinili pozuyla çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları aynı yaşta olan iki güzel oyuncu arasında yarış başlattı. Sizce Bensu Soral mı yoksa Serenay Sarıkaya mı? İşte ünlülerin tatil pozları...
Bensu Soral mı Serenay Sarıkaya mı? Bensu Soral'ın küvet pozu ile Serenay Sarıkaya'nın bikinili pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 28 yaşındaki güzel oyuncular sosyal medya kullanıcıları arasında gerginliğe neden oldu. Bir kısım Serenay Sarıkaya'yı tutarken bir kısım ise Bensu Soral'ı destekledi. İşte ünlülerin yarış halindeki yaz tatili pozları...