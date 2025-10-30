Bensu Soral Vazgeçti! Alperen Duymaz’ın Partneri Su Burcu Yazgı Coşkun Oldu

BEKLENTİLER YÜKSEK, EKİP İDDİALI
TRT tabii'nin dijital platform için üreteceği en büyük yapımlardan biri olarak lanse edilen "Beklenen Mehdi"; senaryosu, sahne tasarımları ve bölge seçimleriyle dikkat çekiyor. Yapımcı ekip, dizinin inanç, tarih ve modern dünyaya dair derin çatışmaları ele alacağını ve izleyicilere alışılmışın dışında bir deneyim sunacağını belirtiyor.
Su Burcu Yazgı Coşkun'un projeye dahil olmasıyla birlikte sosyal medyada da heyecan artmış durumda. İkilinin ekran uyumu şimdiden büyük merak konusu.