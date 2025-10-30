PODCAST CANLI YAYIN

Bensu Soral Vazgeçti! Alperen Duymaz’ın Partneri Su Burcu Yazgı Coşkun Oldu

TRT tabii'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasına giren "Beklenen Mehdi" dizisinde başrol kadrosu netleşti.

Alperen Duymaz'ın partneri olarak uzun süredir gündemde olan ismin son anda değiştiği ve rolün genç yıldız Su Burcu Yazgı Coşkun'a verildiği öğrenildi.

Daha önce adı projeyle anılan Bensu Soral'ın ise anlaşmadan son dakika çekildiği belirtiliyor. 10 bölüm olarak planlanan ve Medyafikir Kulübü tarafından hayata geçirilen dizinin çekimleri bu hafta sonu başlıyor. Fantastik-gerilim türündeki yapım, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında gösteriliyor.

SU BURCU YAZGI COŞKUN "RANA" KARAKTERİYLE GELİYOR

Genç kuşağın en öne çıkan oyuncularından Su Burcu Yazgı Coşkun, dizide Rana karakterine hayat verecek. Harran Üniversitesi Dinler Tarihi bölümünde doktor öğretim görevlisi olan Rana, araştırmaları sırasında açıklaması güç olaylarla karşı karşıya kalacak.

Yapım ekibine yakın kaynaklar, karakterin hem akademik bir otorite hem de hikayenin merkezindeki gizemin anahtar isimlerinden biri olacağını aktarıyor. Modern bilimin gerçeklerle sınandığı bir kurgu içinde Rana, izleyiciyi sürükleyen bir rol üstlenecek.

DİZİ MİDYAT VE ŞANLIURFA'DA ÇEKİLECEK

"Beklenen Mehdi", tarihi ve kültürel dokusuyla büyüleyen Midyat ağırlıklı olmak üzere Şanlıurfa'nın farklı noktalarında çekilecek. Bölgenin mistik atmosferinin hikayenin ruhuna önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Alperen Duymaz'ın canlandıracağı Ahrar karakteri ile Rana'nın yolları, Dinler Tarihi alanındaki bir araştırma sayesinde kesişecek. Bu kesişme yalnızca akademik bir çerçevede kalmayacak; aksiyonun, gizemin ve duygusal çatışmaların merkezine dönüşecek.

BEKLENTİLER YÜKSEK, EKİP İDDİALI

TRT tabii'nin dijital platform için üreteceği en büyük yapımlardan biri olarak lanse edilen "Beklenen Mehdi"; senaryosu, sahne tasarımları ve bölge seçimleriyle dikkat çekiyor. Yapımcı ekip, dizinin inanç, tarih ve modern dünyaya dair derin çatışmaları ele alacağını ve izleyicilere alışılmışın dışında bir deneyim sunacağını belirtiyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun'un projeye dahil olmasıyla birlikte sosyal medyada da heyecan artmış durumda. İkilinin ekran uyumu şimdiden büyük merak konusu.

YAYIN TARİHİ MERAK EDİLİYOR

Çekimleri başlayan dizinin post-prodüksiyon sürecinin ardından 2026'nın ilk yarısında yayınlanması bekleniyor. Tanıtım görüntülerinin çıkmasıyla birlikte "Beklenen Mehdi"nin yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olacağı öngörülüyor.

Fotoğraflar: Instagram