Bensu Soral tekneden paylaştı bikinisi ve yanık teni ile ortalığı kasıp kavurdu! Çiçeği burnunda teyzeye yorum yağdı: "Su gibisin"
Bensu Soral tekneden paylaştı, fuşya renk bikinisi ve yanık teni ile ortalığı kasıp kavurdu! Çiçeği burnunda teyzeye başta ünlü isimler olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısından "Su gibisin" yorumları yağdı. Ünlüler 2022 yaz sezonunu açtı. Aslı Enver, Özlem Yıldız, Hilal Altınbilek, Ara Demirer, Fedon gibi isimlerin ardından Bensu Soral da yaz kareleri ile dikkatleri üzerine çekti. İşte ünlülerin yaz paylaşımları...
03.06.2022 12:58 - Son Güncelleme: 03.06.2022 12:58
"SU GİBİSİN"
Bensu Soral tekneden paylaştı bikinisi ve yanık teni ile ortalığı kasıp kavurdu! Çiçeği burnunda teyzeye sosyal medyada yorum yağdı.
Oyuncu ablası Hande Soral'ın ilk bebeği Ali'yi kucağına almasının ardından bu kareyi paylaşan ve "Dün akşam teyzeliğim resmiyete döküldü" diyen Bensu Soral Instagram'dan paylaştığı son kareleri ile dikkat çekti.
Yaz sezonunu açan ünlüler arasında yer alan Bensu Soral'ın bikinili pozlarını görenler ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.