Bensu Soral ‘set günü’ deyip vücudunu sardığı havlusuyla paylaştı! Kamera arkası pozu sosyal medyayı salladı! Duru güzelliğiyle...
Hakan Baş ile evliliğiyle bir dönem sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu Bensu Soral, hem kariyeri hem de özel hayatıyla birçok kez adından söz ettirdi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Soral, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Soral, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında kamera arkası görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Vücuduna sardığı havlusuyla poz veren Soral, duru güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Bensu Soral'ın o paylaşımı...
26.08.2022 20:06 - Son Güncelleme: 26.08.2022 20:06
Eşi Hakan Baş ile aralarındaki buzları eriten ve mutlu evliliklerine kaldıkları yerden devam eden Bensu Soral, son olarak boşanma iddialarıyla uzun bir süre gündem olmuştu.