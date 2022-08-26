Vav TV İzle
Haberler Magazin Bensu Soral ‘set günü’ deyip vücudunu sardığı havlusuyla paylaştı! Kamera arkası pozu sosyal medyayı salladı! Duru güzelliğiyle...

Bensu Soral ‘set günü’ deyip vücudunu sardığı havlusuyla paylaştı! Kamera arkası pozu sosyal medyayı salladı! Duru güzelliğiyle...

Hakan Baş ile evliliğiyle bir dönem sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu Bensu Soral, hem kariyeri hem de özel hayatıyla birçok kez adından söz ettirdi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Soral, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Soral, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında kamera arkası görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Vücuduna sardığı havlusuyla poz veren Soral, duru güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Bensu Soral'ın o paylaşımı...

26.08.2022 20:06 - Son Güncelleme: 26.08.2022 20:06
Bensu Soral ‘set günü’ deyip vücudunu sardığı havlusuyla paylaştı! Kamera arkası pozu sosyal medyayı salladı! Duru güzelliğiyle...

Ünlü oyuncu Bendu Soral, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bensu Soral ‘set günü’ deyip vücudunu sardığı havlusuyla paylaştı! Kamera arkası pozu sosyal medyayı salladı! Duru güzelliğiyle...

Eşi Hakan Baş ile aralarındaki buzları eriten ve mutlu evliliklerine kaldıkları yerden devam eden Bensu Soral, son olarak boşanma iddialarıyla uzun bir süre gündem olmuştu.

Bensu Soral ‘set günü’ deyip vücudunu sardığı havlusuyla paylaştı! Kamera arkası pozu sosyal medyayı salladı! Duru güzelliğiyle...

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Bensu Soral ‘set günü’ deyip vücudunu sardığı havlusuyla paylaştı! Kamera arkası pozu sosyal medyayı salladı! Duru güzelliğiyle...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Soral, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında kamera arkası görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu.

Bensu Soral ‘set günü’ deyip vücudunu sardığı havlusuyla paylaştı! Kamera arkası pozu sosyal medyayı salladı! Duru güzelliğiyle...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

SON DAKİKA