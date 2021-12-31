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Bensu Soral sere serpe uzandı fit hali ve güzelliğiyle beğeni topladı! Gören dönüp bir daha baktı herkes tek bir şeyi merak etti

Bensu Soral sere serpe uzandı fit hali ve güzelliğiyle beğeni topladı! Hakan Baş ile evliliğinde sıkıntılar yaşayan ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabında yayınladığı fotoğraflarla dikkat çeken Bensu Soral, bu kez koltukta sere serpe uzanarak verdiği pozlarla çok konuşuldu. Siyah büstiyeri ile kamera karşısına geçen oyuncu, fit hali ve güzelliğiyle beğeni topladı. İşte o paylaşım...

31.12.2021 01:44 - Son Güncelleme: 31.12.2021 01:44
Bensu Soral sere serpe uzandı fit hali ve güzelliğiyle beğeni topladı! Gören dönüp bir daha baktı herkes tek bir şeyi merak etti

Ünlü oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında nikah masasına oturduğu Hakan Baş ile boşanacağı yönündeki haberlerle gündem olmuştu.

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Bensu Soral sere serpe uzandı fit hali ve güzelliğiyle beğeni topladı! Gören dönüp bir daha baktı herkes tek bir şeyi merak etti

Evliliklerinde hassas bir dönemden geçtiklerini dile getiren oyuncu, boşanma haberlerinin doğru olmadığını söylemişti.

Bensu Soral sere serpe uzandı fit hali ve güzelliğiyle beğeni topladı! Gören dönüp bir daha baktı herkes tek bir şeyi merak etti

Özel hayatıyla uzun süre gündem olan Soral, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Bensu Soral sere serpe uzandı fit hali ve güzelliğiyle beğeni topladı! Gören dönüp bir daha baktı herkes tek bir şeyi merak etti

Sosyal medyayı aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla dikkat çeken Soral, şimdi ise koltukta sere serpe uzanarak verdiği pozlarla çok konuşuldu.

Bensu Soral sere serpe uzandı fit hali ve güzelliğiyle beğeni topladı! Gören dönüp bir daha baktı herkes tek bir şeyi merak etti

Siyah büstiyeri ile kamera karşısına geçen oyuncu, evinde verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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