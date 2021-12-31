Bensu Soral sere serpe uzandı fit hali ve güzelliğiyle beğeni topladı! Gören dönüp bir daha baktı herkes tek bir şeyi merak etti
Bensu Soral sere serpe uzandı fit hali ve güzelliğiyle beğeni topladı! Hakan Baş ile evliliğinde sıkıntılar yaşayan ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabında yayınladığı fotoğraflarla dikkat çeken Bensu Soral, bu kez koltukta sere serpe uzanarak verdiği pozlarla çok konuşuldu. Siyah büstiyeri ile kamera karşısına geçen oyuncu, fit hali ve güzelliğiyle beğeni topladı. İşte o paylaşım...
31.12.2021 01:44
- Son Güncelleme: 31.12.2021 01:44
Ünlü oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında nikah masasına oturduğu Hakan Baş ile boşanacağı yönündeki haberlerle gündem olmuştu.