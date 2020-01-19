Bensu Soral kırmızı kadife elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Bensu Soral'ın boyu kaç?
Bensu Soral Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yürekleri hoplattı. Şu sıralar ablası Hande Soral ve eşi Hakan Baş ile birlikte İngiltere'de tatilde olan güzel oyuncu Bensu Soral, kırmızı kafide elbisesi ile sosyal medya gündeminde! 28 yaşındaki Bensu Soral, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken ünlü isimler arasında. Soral kardeşlerin doğal güzeli Bensu'nun kırmızı yırtmaçlı elbisesi ile çektirdiği fotoğraf çok konuşulurken, Bensu Soral'ın boyu dikkat çekti. Hayranları Bensu Soral'ın boyunun kaç olduğunu araştırmaya başladı. İşte herkesin konuştuğu o paylaşım ve Bensu Soral'ın boyu...
19.01.2020 14:10
- Son Güncelleme: 19.01.2020 14:10
Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken 28 yaşındaki Bensu Soral, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Bensu Soral, kırmızı kadife elbisesi ile yine hayranlarından tam not aldı. Ancak Bensu Soral'ın fotoğrafını görenler ünlü oyuncunun boyunu bir hayli merak etti. İşte Bensu Soral'ın boyu ve kırmızı kafide elbiseli fotoğrafı başta olmak üzere ünlülerin boyları...
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