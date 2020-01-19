Bensu Soral kırmızı kadife elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Bensu Soral'ın boyu kaç?

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken 28 yaşındaki Bensu Soral, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Bensu Soral, kırmızı kadife elbisesi ile yine hayranlarından tam not aldı. Ancak Bensu Soral'ın fotoğrafını görenler ünlü oyuncunun boyunu bir hayli merak etti. İşte Bensu Soral'ın boyu ve kırmızı kafide elbiseli fotoğrafı başta olmak üzere ünlülerin boyları...