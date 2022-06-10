Bensu Soral ile eşi Hakan Baş boşanmanın eşiğinden dönmüştü... Yatta romantik dakikalar! Önce masaj sonra öpücük...
Bensu Soral ile eşi Hakan Baş boşanmanın eşiğinden dönmüştü... Yatta romantik dakikalar görüntülendi. Önce masaj sonra öpücük...2018'de nikah masasına oturan ve 2021'de boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen Bensu Soral-Hakan Baş çifti kötü günlere sünger çekti. Bensu Soral ile Hakan Baş hem lüks yatlarında hem de Göcek'in serin sularında aşka geldi.
10.06.2022 09:36 - Son Güncelleme: 10.06.2022 09:36
YATTA ROMANTİK DAKİKALAR!
2018'de nikah masasına oturan Bensu Soral ile eşi Hakan Baş boşanmanın eşiğinden dönmüştü...
Sorunları çözmeyi başarıp eski mutlu günlerine döndüler.
SEZONU AÇTI
Teyzeliğin tadını çıkarmak istediği için ekranlardan uzak kalacağını söyleyen Bensu Soral, tatil sezonunu açtı. Eşi Hakan Baş ile tekne tatiline çıkan oyuncu, güvertede verdiği pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.