Bensu Soral ile eşi Hakan Baş boşanmanın eşiğinden dönmüştü 'basiretimiz bağlandı' Yatta dudak dudağa romantik anlardan sonra...
Bensu Soral ile eşi Hakan Baş bir süre önce boşanmanın eşiğinden dönmüştü. 2018'de nikah masasına oturan ve 2021'de boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen Bensu Soral-Hakan Baş çifti kötü günlere sünger çekti. Bensu Soral, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Eşiyle Göcek'te tekne tatili yapan oyuncu, eşiyle barışma süreci ve teyzelik sevinci yaşaması hakkında konuştu. En çok dikkat çeken açıklaması ise boşanma süreci ile ilgili olandı.
Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden döndüğü Hakan Baş'la aralarındaki buzları tamamen eriten Bensu Soral, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Eşiyle Göcek'te tekne tatili yapan oyuncu, eşiyle barışma süreci ve teyzelik sevinci yaşaması hakkında konuşurken, "Anneliğe özendiniz mi?" sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.
Etiler'de objektiflere yansıyan Bensu Soral (31), 2018 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Hakan Baş (39) ile iki hafta önce Muğla Göcek'te çıktığı tekne tatilindeki mutlulukları hatırlatılınca, "Tatilimiz güzel geçti, keyifliydi, dinlendik bol bol" dedi.
"İLK KUCAĞIMA ALDIĞIMDA İNANAMADIK"
İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ablası Hande Soral'ın anne olmasıyla teyzelik sevinci yaşayan Bensu Soral'a, Ali bebeğin kimse benzediği sorulunca, "Baba ile dayı karışımı, biz de karar veremiyoruz.