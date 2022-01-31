Bensu Soral hamile ablası Hande Soral'ın karnı burnunda halini 'teyzelik' notuyla paylaşınca olanlar oldu! "Darısı başına..."
Bensu Soral hamile ablası Hande Soral'ın karnı burnunda halini 'teyzelik' notuyla paylaşınca olanlar oldu! 2017 yılında kendi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile dünyaevine giren oyuncu Hande Soral hamileliğinde 5. ayda... Karnı burnunda pozları ile dikkat çeken Hande Soral, önceki gün ailesi ile birlikte vakit geçirdi. Kardeşi Bensu Soral, ablasına ve karnındaki bebeğine sarıldığı anın fotoğrafını, "Teyzelik" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan oyuncu abla - kardeşi görenler, Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral'a, "Darısı başına" yorumları yaptı.
31.01.2022 13:25
- Son Güncelleme: 31.01.2022 13:47
"DARISI BAŞINA..."
Bensu Soral hamile ablası Hande Soral'ın karnı burnunda halini 'teyzelik' notuyla paylaşınca olanlar oldu!
Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen haftalarda hamile olduğunu duyurmuştu. Güzel oyuncunun müjdeli haberi duyurmasının ardından İsmail Demirci'nin hamile eşini aldattığı yönünde haberler çıkmıştı.
Son oalrak kardeşi Bensu Soral ile sosyal medyada yer alan Hande Soral'ın hamile hali çok beğeniliyor.