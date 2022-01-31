Vav TV İzle
Haberler Magazin Bensu Soral hamile ablası Hande Soral'ın karnı burnunda halini 'teyzelik' notuyla paylaşınca olanlar oldu! "Darısı başına..."

Bensu Soral hamile ablası Hande Soral'ın karnı burnunda halini 'teyzelik' notuyla paylaşınca olanlar oldu! "Darısı başına..."

Bensu Soral hamile ablası Hande Soral'ın karnı burnunda halini 'teyzelik' notuyla paylaşınca olanlar oldu! 2017 yılında kendi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile dünyaevine giren oyuncu Hande Soral hamileliğinde 5. ayda... Karnı burnunda pozları ile dikkat çeken Hande Soral, önceki gün ailesi ile birlikte vakit geçirdi. Kardeşi Bensu Soral, ablasına ve karnındaki bebeğine sarıldığı anın fotoğrafını, "Teyzelik" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan oyuncu abla - kardeşi görenler, Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral'a, "Darısı başına" yorumları yaptı.

31.01.2022 13:25 - Son Güncelleme: 31.01.2022 13:47
Bensu Soral hamile ablası Hande Soral’ın karnı burnunda halini ’teyzelik’ notuyla paylaşınca olanlar oldu! Darısı başına...

"DARISI BAŞINA..."

Bensu Soral hamile ablası Hande Soral'ın karnı burnunda halini 'teyzelik' notuyla paylaşınca olanlar oldu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bensu Soral hamile ablası Hande Soral’ın karnı burnunda halini ’teyzelik’ notuyla paylaşınca olanlar oldu! Darısı başına...

Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen haftalarda hamile olduğunu duyurmuştu. Güzel oyuncunun müjdeli haberi duyurmasının ardından İsmail Demirci'nin hamile eşini aldattığı yönünde haberler çıkmıştı.

Bensu Soral hamile ablası Hande Soral’ın karnı burnunda halini ’teyzelik’ notuyla paylaşınca olanlar oldu! Darısı başına...

Söz konusu iddiaların hemen ardından eşiyle fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayarak jet hızıyla haberleri yalanlayan Hande Soral, hamilelik fotoğrafları ile dikkat çekiyor.

Bensu Soral hamile ablası Hande Soral’ın karnı burnunda halini ’teyzelik’ notuyla paylaşınca olanlar oldu! Darısı başına...

Son oalrak kardeşi Bensu Soral ile sosyal medyada yer alan Hande Soral'ın hamile hali çok beğeniliyor.

Bensu Soral hamile ablası Hande Soral’ın karnı burnunda halini ’teyzelik’ notuyla paylaşınca olanlar oldu! Darısı başına...

Bensu'nun bu karesini görenler ise, "Darısı başına" yorumlarında bulunuyor. İşte Soral ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

SON DAKİKA