Bensu Soral bornozuyla kamera karşısına geçti! Sosyal medya ayağa kalktı! Son halini görenler tanıyamadı! “Ne gerek var böyle şeylere”
Kadrosunda Talat Bulut, Akın Akınözü ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı Tuzak'la setlere geri dönen Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Bornozuyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Yorum yağmuruna tutulan paylaşımda Bensu Soral için "Estetik ile kendini mahvedenlerde bugün", "Ay tanımadım ben" ifadeleri kullanıldı. İşte Bensu Soral'ın herkesi şaşkına çeviren son hali...
06.10.2022 23:57 - Son Güncelleme: 07.10.2022 00:31
Ünlü oyuncu Bensu Soral, Kadrosunda Talat Bulut, Akın Akınözü ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı Tuzak'la setlere geri döndü.
Yorum yağmuruna tutulan paylaşımda Bensu Soral için "Estetik ile kendini mahvedenlerde bugün", "Ay tanımadım ben" ifadeleri kullanıldı.