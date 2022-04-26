Bensu Soral bornozunu indirip dekolte verdi! Islak saçlarıyla objektif karşısına geçip ortalığı salladı! İkizi Bedirhan kayıtsız kalmadı
Bensu Soral bornozunu indirip dekolte verdi! Hakan Baş ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Attığı her adımla dikkat çeken Soral, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Islak saçlarıyla objektif karşısına geçen Bensu Soral, bornozuyla verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ünlü oyuncunun ikizi Bedirhan Soral da kayıtsız kalmadı. İşte Bensu Soral'ın çok konuşulan bornozlu pozu...
26.04.2022 00:20 - Son Güncelleme: 26.04.2022 00:20
Hakan Baş ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral, geçen aylarda evliliğinde yaşadığı sıkıntılarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Zor günleri geride bırakan ünlü çiftten Bensu Soral, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Islak saçlarıyla objektif karşısına geçen Bensu Soral, bornozuyla verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çağla Şıkel ve Filiz Akın'ın yanı sıra ünlü oyuncunun ikizi Bedirhan Soral da kardeşinin paylaşımına kayıtsız kalamayarak fotoğrafları beğendi.