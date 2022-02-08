Bensu Soral bornozunu giydi tabure üstünde bacak bacak üstüne attı! Sosyal medyayı sallayan Bensu'yu gören dönüp bir daha baktı
Bensu Soral bornozunu giydi tabure üstünde bacak bacak üstüne attı! Sosyal medyayı sallayan Bensu'yu gören dönüp bir daha baktı... 23 Mart 1991 doğumlu güzel oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine girdi. Ablası Hande Soral ve ikiz kardeşi Bedirhan Soral ile sosyal medya gündeminden düşmeyen Bensu Soral Instagram'dan paylaştığı son karelerle gündeme bomba gibi düştü. Güzelliği ile hayran bırakan Bensu Soral'ın bornozlu paylaşımı kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.
08.02.2022 16:57
- Son Güncelleme: 08.02.2022 16:57
Bensu Soral bornozunu giydi tabure üstünde bacak bacak üstüne attı! Sosyal medyayı sallayan Bensu'yu gören dönüp bir daha baktı...
Sosyal medyayı aktif kullanan Bensu Soral, bornozlu tabure üstünde çekildiği karelerle dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Hande Soral'ın kardeşi olan Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan'la çocukluk fotoğrafları da sosyal medyanın konuşulan kareleri arasında yer aldı.