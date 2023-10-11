SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Benim Güzel Ailem’in Ferdi’si Onur Buldu bakın aslen nereli çıktı! İşte 41 yaşındaki Onur Buldu’nun memleketi...

Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Serra Pirinç gibi isimlerin yer aldığı Benim Güzel Ailem'de Ferdi karakterini canlandıran Onur Buldu'nun hayatı merak edildi. Duygu Kozoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren 41 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Onur Buldu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Onur Buldu'nun memleketi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 15:44 Güncelleme 11 Ekim 2023, 15:46
Benim Güzel Ailem’in Ferdi’si Onur Buldu bakın aslen nereli çıktı! İşte 41 yaşındaki Onur Buldu’nun memleketi... 1

Güldür Güldür Show adlı programla adını geniş kitlelere duyuran Onur Buldu, son olarak Benim Güzel Ailem adlı dizide yer aldı.

Benim Güzel Ailem’in Ferdi’si Onur Buldu bakın aslen nereli çıktı! İşte 41 yaşındaki Onur Buldu’nun memleketi... 2

Dizide Ferdi karakterini canlandıran Onur Buldu'nun hayatı merak edildi.

Benim Güzel Ailem’in Ferdi’si Onur Buldu bakın aslen nereli çıktı! İşte 41 yaşındaki Onur Buldu’nun memleketi... 3

Duygu Kozoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren 41 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Onur Buldu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

SON DAKİKA