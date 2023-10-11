Benim Güzel Ailem’in Ferdi’si Onur Buldu bakın aslen nereli çıktı! İşte 41 yaşındaki Onur Buldu’nun memleketi...

Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Serra Pirinç gibi isimlerin yer aldığı Benim Güzel Ailem'de Ferdi karakterini canlandıran Onur Buldu'nun hayatı merak edildi. Duygu Kozoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren 41 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Onur Buldu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Onur Buldu'nun memleketi...