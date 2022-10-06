'Benim Adım Cafer boyum 1.10' sözleriyle ilk fenomenlerdendi! Yenimahalleli Cafer evlendi barklandı çoluk çocuğa karıştı son hali...
Sosyal medyanın Türkiye'de yeni yeni yaygınlaştığı dönemde 'Benim Adım Cafer' sözleriyle Türkiye'nin ilk fenomenlerinden biri olmuştu Yenimahalleli Cafer. 'Benim Adım Cafer, boyum 1.10. Dayak yemeyi severim' repliği yıllar geçse de hala hafızalardaki yerini koruyor. Cafer şimdilerde büyüdü, evlendi barklandı hatta çoluk çocuğa karıştı. İşte Yenimahalleli Cafer olarak hafızalara kazınan Cafer'in son hali.
06.10.2022 09:51 - Son Güncelleme: 06.10.2022 09:51
11 yıl önce çektiği video ile bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olmayı başaran Yenimahalleli Cafer, yıllar aradan sonra yeniden gündemde.
"BENİM ADIM CAFER" SON HALİ İLE ŞAŞIRTTI
O dönem çekip yayınladığı videoda, "Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Ciguli'yi dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar manapınarından Hasibe'nin Ahmet" sözleriyle viral olan Cafer'in son hali şaşkınlık yarattı.