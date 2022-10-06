’Benim Adım Cafer boyum 1.10’ sözleriyle ilk fenomenlerdendi! Yenimahalleli Cafer evlendi barklandı çoluk çocuğa karıştı son hali...

Cafer'in nikah masasına oturduğu ve bir çocuğunun olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, Cafer 'in son halini tanımakta güçlük çekti.

İşte başta Yenimahalleli Cafer olmak üzere bir dönemin çocuk yıldızlarının değişimleri.