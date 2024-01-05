"Beni küçüklüğümde dünya güzeli diye çağırıyorlardı" Meşhur yıllık fotoğrafı hakkında konuşan Göksel: "Evrime kafa attım"

Baksana Talihe, Günün Birinde, Sen Orda Yoksun, Bir Seni Konuşurum, Arka Bahçem, Karar Verdim, Depresyondayım ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Göksel, o meşhur yıllık fotoğrafı hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, "Gerçekten ergenlik dönemimde iyi görünmüyordum" dedi ekledi: "Evrime kafa attım."
Yollar adlı ilk albümü 1997 yılında yayınlanan Göksel; Baksana Talihe, Günün Birinde, Sen Orda Yoksun, Bir Seni Konuşurum, Arka Bahçem, Karar Verdim, Depresyondayım ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazındı.
Son olarak yeni çıkardığı şarkısına klip çekerek gündeme gelen şarkıcı, hem son hali hem de yeni tarzıyla görenleri şaşkına çevirmişti önceki gün.