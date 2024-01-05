"Beni küçüklüğümde dünya güzeli diye çağırıyorlardı" Meşhur yıllık fotoğrafı hakkında konuşan Göksel: "Evrime kafa attım"

Baksana Talihe, Günün Birinde, Sen Orda Yoksun, Bir Seni Konuşurum, Arka Bahçem, Karar Verdim, Depresyondayım ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Göksel, o meşhur yıllık fotoğrafı hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, "Gerçekten ergenlik dönemimde iyi görünmüyordum" dedi ekledi: "Evrime kafa attım."