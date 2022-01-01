Bengü’nün fit hali dikkat çekti! Doğum kilolarından hızla kurtuldu vücudunu saran minisiyle boy gösterdi ‘Kim der iki çocuk annesi’
Bengü'nün fit hali dikkat çekti! Selim Selimoğlu ile 2018 senesinde nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçen Kasım ayında ise babasıyla aynı adı taşıyan oğlu Selim'i dünyaya getiren şarkıcı, yılbaşı akşamı sahne aldı. Sahne için vücudunu saran mini bir elbise tercih eden Bengü, git haliyle beğeni topladı. Doğum kilolarından hızla kurtulan şarkıcı için 'Kim der iki çocuk annesi' yorumu yapıldı. İşte Bengü'nün sahneden o pozları...
01.01.2022 20:05
- Son Güncelleme: 01.01.2022 20:05
Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bengü, 2019'da da kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, geçen Kasım ayında ise oğlu Selim'i dünyaya getirmişti.
Ünlü şarkıcının fotoğrafları binlerce beğeni alarak sosyal medyaya damga vururken Bengü için 'Kim der iki çocuk annesi' yorumu yapıldı.