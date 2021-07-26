Bengü havuz başı pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Karnı burnunda objektif karşısını geçti güzelliği ile ilgi odağı oldu

Ünlü şarkıcı Bengü, Ağustos 2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmişti. Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, 2019 yılında ise kızı Zeynep'i kucağına almıştı.