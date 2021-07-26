Bengü havuz başı pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Karnı burnunda objektif karşısını geçti güzelliği ile ilgi odağı oldu
Bengü havuz başı pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da ilk kez annelik duygusunu tadan ünlü şarkıcı Bengü, geçen aylarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu. Hamileliğinde 6. aya giren şarkıcı Bengü, havuz başında karnı burnunda verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının pozları, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından gördü. Güzelliği ile göz kamaştıran Bengü'ye takipçileri beğeni yağdırdı. İşte ünlü şarkıcı Bengü'nün havuz başı pozları...
26.07.2021 19:18
- Son Güncelleme: 26.07.2021 19:29
Ünlü şarkıcı Bengü, Ağustos 2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmişti. Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, 2019 yılında ise kızı Zeynep'i kucağına almıştı.
Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Bengü, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken Bengü güzelliği ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Öte yandan Bengü, gönderisine "İkinci mi?' derken, 'Ne güzel sürpriz!' derken ve 'Oğlumuz oluyor.' derken, hoş geldin 25. hafta..." notunu düştü.