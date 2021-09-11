Bengü geri sayıma başladı! ‘Son hamiş fotoları’ dedi karnı burnunda hallerini paylaştı güzelliğiyle ilgi odağı oldu
Bengü geri sayıma başladı! Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü şarkıcı Bengü, 2019'da kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Bengü, geri sayıma başladı. Hamileliğinde 8. aya giren ünlü şarkıcı, karnı burnunda pozları "Son hamiş fotoları; çünkü hoş geldin 8. ay" notuyla paylaştı. Art arda paylaşımda bulunan Bengü, güzelliğiyle ilgi odağı olarak takipçilerinden binlerce beğeni aldı. İşte Bengü'nün çok konuşulan o pozları...
11.09.2021 18:26
- Son Güncelleme: 11.09.2021 18:26
Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, 2019'da kızı Zeynep'i kucağına almıştı.
Güzelliğiyle dikkat çeken Bengü'ye takipçileri iltifat yağdırırken paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.