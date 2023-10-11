Bendeniz'in son haline bakın! 90'ların parmak gösterilen yıldızı sırra kadem basmıştı yıllar adeta onu teğet geçti

90'lar Türkçe pop denince ilk akla gelen isimlerden Bendeniz... Duygusal şarkılarıyla bir nesli büyüten şarkıcı, şimdilerde sakin bir hayat yaşıyor. Müziğe devam eden ancak artık eskisi kadar göz önünde olmamayı tercih eden Bendeniz 48 yaşında ama güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. İşte 7'den 70'e herkesin bildiği şarkıların sahibi Bendeniz ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
Bendeniz'in son halini gören şaştı kaldı. 90'lar Türkçe pop denince akla gelen ilk isimlerden Bendeniz... Bendeniz'in her biri hit olan şarkıları barındıran ilk albümü "Bendeniz I" de 1993 yılında çıktı. Siyah küt saçı, koyu renk ruju ve simsiyah kıyafetleriyle Bendeniz, "Ya Sen Ya Hiç", "Ağlayayım mı?", "Müjdeler Ver" gibi zamansız şarkılar seslendirdi. Şarkıcı, sesini nasıl keşfettiğini şöyle anlatıyor...
"Sesimin güzel olduğunun farkında bile değildim. İsviçre'de doğup büyüdüğüm için Türkiye'ye bir süreliğine gelmiştim. Arkadaşımın doğum gününde de bir mekana gitmiştik. Nedense, sahneye çıkmam için çok ısrar ettiler. O gün Raks Müzik'in yetkilileri oradaymış ve beni dinlemiş. Sonrasında benimle görüşmek istediler. Ben kaçtım, onlar kovaladı.
"Bu bir mücadeleye dönüştü ve sonunda 'Tamam' dedim. Türk filmlerindeki gibi bir şey yaşadım ve albüm çalışmalarına başladık. Kenarda şarkı olduğunu bilmediğim birtakım yazılarım vardı. Onların gayet başarılı şarkılar olduğunu stüdyoya adım attığımda öğrendim. Ve her şey bir yıl içinde oldu."