Bendeniz'in son haline bakın! 90'ların parmak gösterilen yıldızı sırra kadem basmıştı yıllar adeta onu teğet geçti

1 Bendeniz'in son halini gören şaştı kaldı. 90'lar Türkçe pop denince akla gelen ilk isimlerden Bendeniz... Bendeniz'in her biri hit olan şarkıları barındıran ilk albümü "Bendeniz I" de 1993 yılında çıktı. Siyah küt saçı, koyu renk ruju ve simsiyah kıyafetleriyle Bendeniz, "Ya Sen Ya Hiç", "Ağlayayım mı?", "Müjdeler Ver" gibi zamansız şarkılar seslendirdi. Şarkıcı, sesini nasıl keşfettiğini şöyle anlatıyor...

2 "Sesimin güzel olduğunun farkında bile değildim. İsviçre'de doğup büyüdüğüm için Türkiye'ye bir süreliğine gelmiştim. Arkadaşımın doğum gününde de bir mekana gitmiştik. Nedense, sahneye çıkmam için çok ısrar ettiler. O gün Raks Müzik'in yetkilileri oradaymış ve beni dinlemiş. Sonrasında benimle görüşmek istediler. Ben kaçtım, onlar kovaladı.