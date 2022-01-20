Bendeniz'e yıllar uğramadan geçti son haliyle göz kamaştırıyor! 90'ların parmak gösterilen yıldızı sırra kadem basmıştı
90'lar Türkçe pop denince ilk akla gelen isimlerden Bendeniz... Duygusal şarkılarıyla bir nesli büyüten şarkıcı, şimdilerde sakin bir hayat yaşıyor. Müziğe devam eden ancak artık eskisi kadar göz önünde olmamayı tercih eden Bendeniz 48 yaşında ama güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. İşte 7'den 70'e herkesin bildiği şarkıların sahibi Bendeniz ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
Bendeniz'in son halini gören şaştı kaldı. 90'lar Türkçe pop denince akla gelen ilk isimlerden Bendeniz... Bendeniz'in her biri hit olan şarkıları barındıran ilk albümü "Bendeniz I" de 1993 yılında çıktı. Siyah küt saçı, koyu renk ruju ve simsiyah kıyafetleriyle Bendeniz, "Ya Sen Ya Hiç", "Ağlayayım mı?", "Müjdeler Ver" gibi zamansız şarkılar seslendirdi. Şarkıcı, sesini nasıl keşfettiğini şöyle anlatıyor...
"Sesimin güzel olduğunun farkında bile değildim. İsviçre'de doğup büyüdüğüm için Türkiye'ye bir süreliğine gelmiştim. Arkadaşımın doğum gününde de bir mekana gitmiştik. Nedense, sahneye çıkmam için çok ısrar ettiler. O gün Raks Müzik'in yetkilileri oradaymış ve beni dinlemiş. Sonrasında benimle görüşmek istediler. Ben kaçtım, onlar kovaladı.
Bendeniz, ilk kez tanındığını albüm çıktıktan bir hafta sonra evden dışarı çıktığı anda karşısında onlarca insanı gördüğünde fark ettiğini söylüyor: "O zaman anneannemle birlikte yaşıyordum. Albümün çıktığının birinci haftasıydı. Bir gün evden çıktım ve kocaman bir kalabalıkla karşılaştım. Önce 5 kişi vardı önümde sonra 50 kişi oldu. 18-19 yaşındaydım ve bacaklarımın titrediğini hatırlıyorum. Zaten albüm çıktığı gün büyük ses getirdi. O yaşlarda bunu hissetmek çok anlaşılır bir şey değil. Sonrasında alışıyorsunuz."
"PANİK ATAK RAHATSIZLIĞIMDAN BİR DÖNEM ARA VERDİM"
Bendeniz, en son 3 yıl önce bir "Best Of" albüm çıkardı fakat uzun bir süredir yeni bir müzik üretimi yok. Sanatçı, bu uzun aranın sebebini ise şöyle anlatıyor: "Panik atak rahatsızlığı geçirdim. O dönem bir şey yapmak istemedim. Kendimle uğraştım. Bir şeyleri zorlamanın da bir alemi yok. Ondan sonra 2000'lere denk geldi ve sektör de değişmeye başladı.
Ama sektörün ne olduğu benim için önemli değil. Bizim işimiz tamamen duygular olduğu için... Şöyle bir şey oluyor, çark hızlı çalıştığı için siz bazen geride kalabiliyorsunuz. Popülerlik zarar görebiliyor. O da zararsa... Ama beni dinleyenlerle aramda hiçbir zaman iletişim kopmadı. Bu tamamen istek meselesi. Bir ara hiçbir şey yapmak istemedim. Uzun zamandır da bir şey yapmıyorum. Demek ki istemiyorum. Eğer fabrikasyon bir şey yapmak isteseydim her yıl bir albüm çıkarırdım. Bunun bana paradan başka ne getiresi olabilir. Bu da kendini tüketmeye girer. Bunu da istemedim."