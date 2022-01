Bendeniz’e yıllar uğramadan geçti son haliyle göz kamaştırıyor! 90’ların parmak gösterilen yıldızı sırra kadem basmıştı

"PANİK ATAK RAHATSIZLIĞIMDAN BİR DÖNEM ARA VERDİM"

Bendeniz, en son 3 yıl önce bir "Best Of" albüm çıkardı fakat uzun bir süredir yeni bir müzik üretimi yok. Sanatçı, bu uzun aranın sebebini ise şöyle anlatıyor: "Panik atak rahatsızlığı geçirdim. O dönem bir şey yapmak istemedim. Kendimle uğraştım. Bir şeyleri zorlamanın da bir alemi yok. Ondan sonra 2000'lere denk geldi ve sektör de değişmeye başladı.

Ama sektörün ne olduğu benim için önemli değil. Bizim işimiz tamamen duygular olduğu için... Şöyle bir şey oluyor, çark hızlı çalıştığı için siz bazen geride kalabiliyorsunuz. Popülerlik zarar görebiliyor. O da zararsa... Ama beni dinleyenlerle aramda hiçbir zaman iletişim kopmadı. Bu tamamen istek meselesi. Bir ara hiçbir şey yapmak istemedim. Uzun zamandır da bir şey yapmıyorum. Demek ki istemiyorum. Eğer fabrikasyon bir şey yapmak isteseydim her yıl bir albüm çıkarırdım. Bunun bana paradan başka ne getiresi olabilir. Bu da kendini tüketmeye girer. Bunu da istemedim."