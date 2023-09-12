"Bence çeneni kapatmalı defolup gitmelisin" Aslıhan Gürbüz çileden çıktı! İsmail Hacıoğlu'ndan ayrılan Aslıhan Gürbüz...

Kısa bir süre önce, İsmail Hacıoğlu ile nikah masasına gitmesi beklenen birlikteliğini sonlandıran Aslıhan Gürbüz sosyal medyada çileden çıktı. Instagram hesabından köpeğiyle paylaşım yapan Aslıhan Gürbüz'e, bir takipçisi evlenmesi ve çocuk yapması yönünde bir yorumda bulundu. Gürbüz bu yorum üzerine çileden çıktı ve çok sert bir yanıt verdi.