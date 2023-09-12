"Bence çeneni kapatmalı defolup gitmelisin" Aslıhan Gürbüz çileden çıktı! İsmail Hacıoğlu'ndan ayrılan Aslıhan Gürbüz...

Kısa bir süre önce, İsmail Hacıoğlu ile nikah masasına gitmesi beklenen birlikteliğini sonlandıran Aslıhan Gürbüz sosyal medyada çileden çıktı. Instagram hesabından köpeğiyle paylaşım yapan Aslıhan Gürbüz'e, bir takipçisi evlenmesi ve çocuk yapması yönünde bir yorumda bulundu. Gürbüz bu yorum üzerine çileden çıktı ve çok sert bir yanıt verdi.
Aslıhan Gürbüz'ü çileden çıkaran yorum.
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve Aksak rolüyle hafızalara kazınan Aslıhan Gürbüz son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol almştı.
Kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu ile evlenmesi beklenen Gürbüz, ayrılığı ile şaşırtmıştı.