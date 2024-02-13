Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Reşad’ı Elşən Orucov bakın kaç yaşındaymış! Meğer Ozan Akbaba ile arasında...

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a Azerbaycanlı ünlü oyuncu Elşən Orucov dahil oldu. Gardaşov'un (Ozan Akbaba) Romanya'da gizli bir merkezde tutulan kardeşi Reşad karakterini canlandıran Orucov'un hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu olurken Ozan Akbaba ile arasındaki fark dikkat çekti.
Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'a Azerbaycanlı ünlü oyuncu dahil oldu.
ELŞƏN ORUCOV KİMDİR?
Bakü'de doğan Elşan Orujov, ADMIU Tiyatro ve Sinema Oyunculuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılından bu yana Azad Azerbaycan TV'nin çalışanıdır.
2018 yılında ise karakterini milyonlara sevdiren oyuncu Elshan Orujov'un sunumuyla 'Afet' adlı uzun metrajlı filmi seyirciyle buluştu. 2018 yılında 'Tyson' filmine davet edildi ve o filmde ciddi bir karakteri canlandırdı.