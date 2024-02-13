Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Reşad’ı Elşən Orucov bakın kaç yaşındaymış! Meğer Ozan Akbaba ile arasında...

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a Azerbaycanlı ünlü oyuncu Elşən Orucov dahil oldu. Gardaşov'un (Ozan Akbaba) Romanya'da gizli bir merkezde tutulan kardeşi Reşad karakterini canlandıran Orucov'un hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu olurken Ozan Akbaba ile arasındaki fark dikkat çekti.