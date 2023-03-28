Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ömer Asaf’ı Batuhan Sezer’in babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü sanatçının oğluymuş...
Kadrosunda Işıl Yücesoy, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ömer Asaf karakterini canlandıran Batuhan Sezer'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Batuhan Sezer'in babasının kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Batuhan Sezer'in kendisinden de ünlü olan babası kimmiş...
28.03.2023 23:28 - Son Güncelleme: 28.03.2023 23:28
ATV'nin sevilen dizisi dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ömer Asaf karakterini canlandıran Batuhan Sezer'in hayatı merak esilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar Batuhan Sezer'in babasının kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.