RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ömer Asaf’ı Batuhan Sezer’in babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü sanatçının oğluymuş...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ömer Asaf’ı Batuhan Sezer’in babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü sanatçının oğluymuş...

Kadrosunda Işıl Yücesoy, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ömer Asaf karakterini canlandıran Batuhan Sezer'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Batuhan Sezer'in babasının kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Batuhan Sezer'in kendisinden de ünlü olan babası kimmiş...

takvim.com.tr
28.03.2023 23:28 - Son Güncelleme: 28.03.2023 23:28
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ömer Asaf’ı Batuhan Sezer’in babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü sanatçının oğluymuş...

ATV'nin sevilen dizisi dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ömer Asaf karakterini canlandıran Batuhan Sezer'in hayatı merak esilip araştırılmaya başlandı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ömer Asaf’ı Batuhan Sezer’in babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü sanatçının oğluymuş...

Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar Batuhan Sezer'in babasının kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ömer Asaf’ı Batuhan Sezer’in babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü sanatçının oğluymuş...

Sezer'in bir röportajında "Babanız vefat ettiğinde 10 yaşındaymışsınız. Küçük yaşta böyle büyük bir acıyla nasıl başa çıktınız?" sorusuna verdiği yanıt da tekrar gündem oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ömer Asaf’ı Batuhan Sezer’in babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü sanatçının oğluymuş...

Ünlü oyuncu, söz konusu soruyu şöyle yanıtlamıştı: "Babamı pek tanıma fırsatım olmadı. Bunun eksikliğini hep hissettim, fakat sonra yıllar içinde onunla beraber çalışmış bir sürü dostuyla tanışma fırsatım oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ömer Asaf’ı Batuhan Sezer’in babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü sanatçının oğluymuş...

Bana onunla ilgili o kadar güzel hikayeler, anılar anlattılar ki; ben onlar sayesinde, çok güzel bir Alev Sezer tanıdım."

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