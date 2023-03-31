Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban hamile mi? Oktay Kaynarca ile düğünü çok konuşulmuştu açıklama geldi: "Hamile olan oyuncumuz..."

Doğal güzelliği ve etkili oyunculuğuyla göz kamaştıran Ebru Özkan'ın menajerlik ajansı ise Özkan'ın hamile olmadığını, sadece son dönemde biraz kilo aldığını belirtti ve "Ajansımızın tek hamile olan oyuncusu Funda Eryiğit" açıklamasını yaptı.