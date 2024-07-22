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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi!

Türk televizyon dünyasının sevilen oyuncusu Ebru Özkan, "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisindeki Leyla karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Dizi boyunca gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Özkan, şimdi ise yeni imajıyla gündeme geldi. İşte Ebru Özkan'ın şoke eden yeni imajı...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 23:36 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 23:36
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi! 1

Türk televizyon dünyasının sevilen oyuncusu Ebru Özkan, "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisindeki Leyla karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Dizi boyunca gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Özkan, şimdi ise yeni imajıyla gündeme geldi. İşte Ebru Özkan'ın şoke eden yeni imajı...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi! 2

7 yıl önce meslektaşı Ertan Saban'la evlenen ünlü oyuncu Ebru Özkan, başarılı oyunculuğuyla milyonların beğenisi kazandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi! 3

Ünlü oyuncu, imajını tamamen yeniledi.

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