Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi!

Türk televizyon dünyasının sevilen oyuncusu Ebru Özkan, "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisindeki Leyla karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Dizi boyunca gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Özkan, şimdi ise yeni imajıyla gündeme geldi. İşte Ebru Özkan'ın şoke eden yeni imajı...