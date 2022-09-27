Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan bakın kaç yaşındaymış! Ertan Saban’ın biricik eşi şaşırttı! Oktay Kaynarca ile arasındaki fark...
Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan'ın başrollerinde yer aldığı ve Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. ATV'nin sevilen dizisi, bu akşam ikinci kez izleyici ile buluşurken Leyla karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın hayatı merak edildi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Ertan Saban ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. Ebru Özkan ile partneri Oktay Kaynarca'nın arasındaki fark ise dikkat çekti. Bakın Ebru Özkan kaç yaşındaymış...
27.09.2022 22:11 - Son Güncelleme: 27.09.2022 22:11
Geçen hafta ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam ikinci kez izleyici karşısına çıktı.
Kısa sürede büyük ses getiren dizide buluşurken Leyla karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın hayatı merak edildi.