Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan bakın aslen nereli çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın partnerinin memleketi...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Leyla karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ebru Özkan, başarılı performansıyla sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşı Ertan Saban ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun hayatı da merak edildi. 45 yaşındaki Saban'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Ebru Özkan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Oktay Kaynarca'nın partnerinin memleketi...