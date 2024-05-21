Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan bakın aslen nereli çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın partnerinin memleketi...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Leyla karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ebru Özkan, başarılı performansıyla sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşı Ertan Saban ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun hayatı da merak edildi. 45 yaşındaki Saban'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Ebru Özkan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Oktay Kaynarca'nın partnerinin memleketi...
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Leyla karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ebru Özkan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
EBRU ÖZKAN KİMDİR?
18 Kasım 1978 yılında dünyaya gelen Ebru Özkan Saban, Bilkent Üniversitesi'ni burslu kazandı. Ardından, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi'ne geçiş yapan ünlü oyuncu, bu fakülteden mezun oldu.
İlkokul yıllarından itibaren sanata ilgi duyan ve tiyatro eğitimi almaya başlayan BBCS'nin Leyla'sı, 'Milli Piyango' isimli bir oyun yazdı. Ankara'da lisans eğitimini sürdürdüğü sırada modellik yapan Ebru Özkan, çeşitli yapımlarda rol alarak oyunculuğa ilk adımı attı.