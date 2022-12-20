Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Jean Luc’u Burak Çelik 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncuyla...
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze) gibi başarılı isimleri buluşturan ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a Jean Luc karakteriyle dahil olan Burak Çelik, bir süredir aşk yaşadığı Aslı Turanlı'yla evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çiftten gelen güzel haber hayranlarını sevindirirken Burak Çelik'in aşk hayatı merak edildi. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Burak Çelik'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çelik'in ilk eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. İşte haberin detayları ve Burak Çelik'in eski eşi...
Ünlü oyuncu Burak Çelik, Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Jean Luc karakteriyle dahil oldu.
Ünlü oyuncu, son olarak meslektaşı Aslı Turanlı ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. 'Senden Daha Güzel' dizisindeki rol arkadaşı Aslı Turanlı ile birliktelik yaşayan yakışıklı oyuncunun sevgilisinin ailesiyle tanıştığı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Aslı Turanlı ile Burak Çelik'in aileleri tanıştı. Ünlü çiftten gelen güzel haber "Evlilik yolunda ilk adım atılmış" şeklinde yorumlanırken Burak Çelik'in aşk hayatı merak edildi.
Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Burak Çelik'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çelik'in ilk eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.