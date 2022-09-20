Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın kızı Suna'ya bakın! Yıllardır görmüyordu o anlar yürek sızlatacak: "Ah be reis"
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın yosun gözlü kızı Suna'ya bakın! Yıllardır görmüyordu o anlar yürek sızlatacak. Ben Bu Cihana Sığmazam Atv ekranlarında izleyiciye hem aksiyon hem de duygu yüklü anlar yaşatacak. 20:00'da izleyicisi ile buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca'nın kızı Suna karakterine hayat veren genç oyuncu Mina Derman'ın kim olduğu merak konusu oldu. Dizide baba kızın arasında yaşananlar herkesi derinden etkileyecek. Peki, Mina Derman kaç yaşında ve kimdir? İşte detaylar...
BABA KIZ YÜREK SIZLATACAK!
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın kızı Suna'ya bakın! Yıllardır görmediği kızını düşmanlarının elinden kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyan Oktay Kaynarca yine milyonları ekran başına kilitlemeye geliyor.
Dizide Oktay Kaynarca'nın kızı Suna karakterine hayat veren Mina Derman hem oyunculuğu hem de güzelliği ile ekran başına kilitleyecek.
MİNA DERMAN'IN ÇOCUKLUK YILLARI
Küçüklüğünden itibaren sanata karşı çok fazla ilgisi olduğunu söylüyor. "Hep sanatla uğraştığım için kendimi her zaman üniversitede sanatın bir dalıyla ilgilenirken hayal ederdim. Görsel sanatlar ya da sahne sanatları hayalimdi. Oyuncu olmaya karar verdiğim anı da çok net hatırlıyorum. Tam üniversite için bölüm seçme zamanındaydım, o yüzden ilerde ne yapmak istediğimden emin olmam gerekiyordu. Bana oyunculuk teklifi geldi. Ben de denemek, anlamak için eğitime başladığımda bu işi yapmak istediğime hatta başka bir iş yapmayı düşünmediğime emin oldum."
HAYATININ DÖNÜM NOKTASI
:Lise ikinci sınıftayken annesinin bir arkadaşının markası için modellik yapması hayatının akışını değiştirdi. "Sonrasında sosyal medyadan beni fark eden bir yapımcı annemle irtibata geçiyor. Audition verdim, ama seçilmedim. Bunun üzerine eğitim almaya başladım. Yaz tatilinden dönerken, uçak yolculuğu sırasında Arif Pişkin hocamın eşi Gülistan Pişkin ile tesadüfen tanıştık. Sonrasında beni menajerimle tanıştırdı. İlk dizi projem 'İncir Ağacı' ile sektöre adım atmış oldum. Sonra 'Bir Annenin Günahı' adlı dizide 'Zehra' karakterine hayat verdim. Sonra ATV'nin 'Baş Belası' dizisinde Sıla karakteriyle izleyenlerin karşısına çıktım."