Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın kızı Suna'ya bakın! Yıllardır görmüyordu o anlar yürek sızlatacak: "Ah be reis"

MİNA DERMAN'IN ÇOCUKLUK YILLARI

Küçüklüğünden itibaren sanata karşı çok fazla ilgisi olduğunu söylüyor. "Hep sanatla uğraştığım için kendimi her zaman üniversitede sanatın bir dalıyla ilgilenirken hayal ederdim. Görsel sanatlar ya da sahne sanatları hayalimdi. Oyuncu olmaya karar verdiğim anı da çok net hatırlıyorum. Tam üniversite için bölüm seçme zamanındaydım, o yüzden ilerde ne yapmak istediğimden emin olmam gerekiyordu. Bana oyunculuk teklifi geldi. Ben de denemek, anlamak için eğitime başladığımda bu işi yapmak istediğime hatta başka bir iş yapmayı düşünmediğime emin oldum."