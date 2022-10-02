Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın İstanbul'daki gizli evi! Huzur yuvasında 4 kedi bir köpek, 10 tavuk ve...
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın İstanbul'daki gizli evi! Huzur yuvasında 4 kedi bir köpek, 10 tavuk ve geniş meyve bahçesi olan Oktay Kaynarca, günün yorgunluğunu atmak için buraya geliyor. İşte Atv'nin ilgiyle izlenen yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın hem başrolünü, hem de yapımcılığını üstlenen usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın evi...
02.10.2022 09:12 - Son Güncelleme: 02.10.2022 09:33
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın İstanbul'daki gizli evi! Huzur yuvasında 4 kedi bir köpek, 10 tavuk ve meyve ağaçlarıyla dolu geniş bir bahçesi var...
EVİNİN KAPILARINI AÇTI
Oktay Kaynarca'nın huzur yuvası! Atv'nin ilgiyle izlenen yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın hem başrolünü, hem de yapımcılığını üstlenen usta oyuncu Oktay Kaynarca, evinin kapılarını açtı.