Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın annesine bakın! Güzelliğini gören dönüp bir daha baktı: "Maaile mavişler"
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın annesine bakın! Güzelliğini gören dönüp bir daha baktı, "Maaile mavişler" yorumları yapıldı. Atv'nin sevilen dizi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle yine nefes kesmeye geliyor. Sevilen dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya gündeminde. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca oyunculuğu kadar mavi gözleri ile de kendisine hayran bırakıyor. 5 kardeş olan Kaynarca ailesi birbirine çok benziyor. Oktay Kaynarca'nın annesi ise güzelliği ile adından söz ettiriyor. İşte 'maaile mavişler' dedirten Oktay Kaynarca ve ailesi...
"MAAİLE MAVİŞLER"
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın annesine bakın! Güzelliğini gören dönüp bir daha baktı.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bassilius'u kurtarabilmek için Firuze'den yardım ister. Firuze, hamileliği nedeniyle kendisine dikkat etmesi gerekirken Cezayir'in çağrısına cevapsız kalamaz. Firuze, tedavi edeceği kişinin daha önce kendi ölüm emrini veren Bassilus olduğunu görür. Nihayet Firuze'nin Bassilius'la yüzleşme anı gelir.
Cezayir'in elinden kurtulan Tatavlalı, Leyla'nın zor durumda olduğunu öğrenir ve Cezayir'in ters köşeye yatırmak için yeni planlar yapar. Cezayir'in dikkatini dağıtıp Bassilius'u kurtarmak için ekibinin yeni üyesi Tito ile bir operasyon düzenler. Bu operasyonda Jean Luc ve Tito ölümcül bir mücadeleye girer.