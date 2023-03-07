Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş Türk’ü, Kuruluş Osman'ın Göktuğ'u... Burak Çelik'ten itiraf! "Seviyorsam bunu hisseder" dedi eski eşi bakın kim çıktı
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş Türk'ü, Kuruluş Osman'ın Göktuğ'u... Burak Çelik'ten itiraflar peş peşe geldi. Kuruluş Osman'ın ardından Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş Türk'ü (Jean Luc) canlandıran Burak Çelik açıklamalarıyla gündem oldu. "Kalabalık ve sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Sevginin ne demek olduğunu öğrendiğimiz ilk eşik ailedir ve bu konuda şanslı olduğumu hissediyorum. Sevgimi yaşatma ve yansıtma konusunda cömert davranırım. Seviyorsam karşımdaki insan bunu hisseder" diyen Burak Çelik'in eski eşi merak konusu oldu.
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş Türk'ü, Kuruluş Osman'ın Göktuğ'u... Burak Çelik'ten itiraf! "Seviyorsam bunu hisseder" dedi eski eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Burak Çelik, 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisine Jean Luc rolüyle dahil oldu. Zeki, sabırlı, gözü kara bir savaşçı Jean Luc. Aksiyon dolu bir projede yer almanın mutluluğunu da yaşadığını belirten Çelik, oyunculuk macerasını, rolünü ve hakkında bilinmeyenleri anlattı.
'Ben Bu Cihana Sığmazam'a geçtiğimiz haftalarda dahil oldunuz. Takip ettiğiniz bir proje miydi?
Tabii bildiğim bir projeydi, her bölümünü izleyemesem de konuya hakimdim. Güçlü kadro ve sağlam hikayeye sahip olan bir projede yer almaktan dolayı çok memnunum. İşini seven insanlarla çalışmak, bir arada olmak, setin seyrini değiştiriyor. Herkes sorumluluğunun farkında olunca disiplin ön planda oluyor. Aksiyonu bol bir proje olduğu için disiplinli olmanın konforunu her gün yaşıyoruz. Dolayısıyla, geriye işimizi layığıyla yapmak kalıyor, sette bol aksiyonlu, keyifli vakit geçiriyoruz.
Dizide Jean Luc (Ateş Türk) karakterini canlandırıyorsunuz. Sayısız operasyonlara girmiş bir ölüm makinesi. İyi eğitimli, çok konuşmayan, sevgisini belli edemeyen biri, zeki, sabırlı, planlı, gözü kara bir savaşçı. Size hangi özellikleri daha yakın geliyor?
Ateş ile yetiştirilme tarzı olarak çok benzemiyoruz; fakat mücadeleyi, zorluğu seven bir yapım var. Savaşçı ruhum ve çok konuşmayı sevmemem de yine ortak noktalarımız. Böylesine ortak noktalar olunca, karakter ile bağ kurmak daha kolay oluyor. Kurduğum bağ vesilesi ile de karakterin inandırıcılığı konusunda problem yaşamadığımı düşünüyorum.
Aile kavramı olmayan biri canlandırdığınız karakter. Sizin tam tersiniz değil mi?
Evet, kalabalık ve sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Bu sebeple, sevgimi yaşatma ve yansıtma konusunda cömert davranırım. Sevgi dolu bir ailede büyümenin bu noktada çok büyük önemi olduğunu görüyorum. Aile kavramını yaşayamamış birine hayat veriyorum. Bilmediği duyguların karşılığında insan, kendine bir nevi kapalı bir alan yaratıyor, kabuklaşıyor, sertleşiyor. Öğrenilmiş duyguları yansıtmanın kolaylığı ile bilmediğin duyguların tarifi yapılamıyor. Bu sebeple, sevginin ne demek olduğunu öğrendiğimiz ilk eşik aile, bu konuda şanslı olduğumu hissediyorum.
Daha önce de 'Kuruluş Osman' dizisinde rol almıştınız. Aksiyon yönü olan projeleri seviyor musunuz?
Kuruluş Osman aksiyon anlamında ilk projemdi. Aksiyon seviyorum, zor şartlarda çalışıyorsunuz; ama bundan keyif alıyorum. Hem iş hem de spor aynı anda aradan çıkıyor. Aksiyon yönü olan projenin dinamiği başka, romantik komedinin dinamiği bambaşka oluyor. Karakter içime sinerse form değiştirmek bir oyuncu olarak çok hoşuma gidiyor. Sürekli aynı çemberde dönmektense, çemberin dışına çıkmak bir oyuncu olarak beni besliyor.