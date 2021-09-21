Bella Thorne 'akıl ve ruh sağlığım için' dedi küvet pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Çıplak pozlarını satarak 24 saatte rekor kırmıştı...
Bella Thorne 'akıl ve ruh sağlığım için' dedi küvet pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Çıplak pozlarını satarak 24 saatte rekor kırmıştı... Yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Bella Thorne, küvet pozuyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu akıl ve ruh sağlığını korumak için yaptıklarını açıkladı.
Bella Thorne 'akıl ve ruh sağlığım için' dedi küvet pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Çıplak pozlarını satarak 24 saatte rekor kırmıştı...
Amerikalı oyuncu Bella Thorne cüretkar pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak nişanlısı Bella Thorne'un yatakta çırılçıplak pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Bella Thorne küvette bornozlu pozlarını paylaşarak akıl ve ruh sağlığını korumak için yaptıklarını yazdı. Genç oyuncunun sansürsüz paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.
Bella Thorne kendisini iyi hissetmek için yaptıklarını şöyle sıraladı: "Kendimi yansıtıyorum, Güneş + köpeklerim her zaman günümü aydınlatır ve beni mutlu eder. Aynaya bakıp kendime 'kötü bir k..sın ve aklına koyduğun her şeyi yapabilirsiniz' diyorum. Bazen uykuya dalmadan önce her şeyin mükemmel olduğuna seviniyorum."