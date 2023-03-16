Bekir Aksoy'un oğlu Asil'e bakın 3 yaşında sergi açıyor! Görenler şaştı kaldı sosyal medyada yorum yağdı: "Yolun açık olsun küçük adam"
Bekir Aksoy'un oğlu Asil'e bakın, 3 yaşında sergi açıyor! Görenler şaştı kaldı sosyal medyada, "Yolun açık olsun küçük adam" , "Maşallah sana" yorumları yağdı. Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy ve 3 yaşındaki oğlu Asil ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Aksoy, "17 Mart'ta benim için çok gurur verici bir olay yaşanacak. Oğlum Asil'in resim sergisi açılıyor. 80 resim sergilenecek" dedi. Sosyal medyadan paylaşımlar da yapan Bekir Aksoy'un oğluna peş peşe yorumlar geldi.
"YOLUN AÇIK OLSUN KÜÇÜK ADAM"
Bekir Aksoy'un oğlu Asil'e bakın 3 yaşında sergi açıyor! Görenler şaştı kaldı sosyal medyada yorum yağdı.
Bekir Aksoy 2019'da Nazife Oğlakçıoğlu ile evlenmiş, Mart 2020'de oğlu Asil'i kucağına almıştı. Ailece Nişantaşı'nda görüntülenen Bekir Aksoy, Asil'i market arabasına oturtmuş bir halde görüntülendi. Bekir Aksoy 3 yaşındaki oğlunun yarın resim sergisi açacağını söyledi.
GUINNESS'E BAŞVURU
Oyuncu, Asil'in daha 2 yaşında annesinin makyaj malzemelerini kullanarak resim yapmaya başladığını belirtip "6 ayda 80 resme imzasını attı. Sanırım 'Dünyanın En Küçük Ressamı'. Ayrıca 17 Mart, Asil'in doğum günü. Önce sergi salonunda kutlama yapacağız. Sonra da Guinness Rekorlar Kitabı için başvuruda bulunacağız" diye konuştu.
Bekir Aksoy mutluluğunu şöyle dile getirdi: "17 Mart'ta benim için çok gurur verici bir olay yaşanacak. Çok mutluyum. Çalışmaları çok ilgi gördü. Aynı zamanda o gün doğum günü kutlaması da olacak. Şu an yurt dışından da ilgi var sergi için. Amsterdam'da ve Ankara'da da açılma planları var."