Bekir Aksoy'un oğlu Asil'e bakın 3 yaşında sergi açıyor! Görenler şaştı kaldı sosyal medyada yorum yağdı: "Yolun açık olsun küçük adam"

Bekir Aksoy mutluluğunu şöyle dile getirdi: "17 Mart'ta benim için çok gurur verici bir olay yaşanacak. Çok mutluyum. Çalışmaları çok ilgi gördü. Aynı zamanda o gün doğum günü kutlaması da olacak. Şu an yurt dışından da ilgi var sergi için. Amsterdam'da ve Ankara'da da açılma planları var."