Begüm Kütük’ten bikini şov! Sosyal medya hesabında paylaştı herkes onu konuştu gören dönüp bir daha baktı

Begüm Kütük'ten bikini şov! Erdil Yaşaroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Begüm Kütük, Bodrum tatilinde verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen Kütük, düzgün fiziğiyle dikkat çekerken takipçileri ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. Kütük'ün paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Begüm Kütük'ün siyah bikinili o paylaşımı…

17.06.2021 23:46 - Son Güncelleme: 17.06.2021 23:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





