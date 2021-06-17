Begüm Kütük’ten bikini şov! Sosyal medya hesabında paylaştı herkes onu konuştu gören dönüp bir daha baktı
Begüm Kütük'ten bikini şov! Erdil Yaşaroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Begüm Kütük, Bodrum tatilinde verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen Kütük, düzgün fiziğiyle dikkat çekerken takipçileri ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. Kütük'ün paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Begüm Kütük'ün siyah bikinili o paylaşımı…
17.06.2021 23:46
- Son Güncelleme: 17.06.2021 23:46
Erdil Yaşaroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Begüm Kütük, Bodrum tatilinde verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı.
Ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Kütük'ün takipçileri oyuncuya övgü yağdırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Begüm Kütük için "Yandı buralar", "Seni gören Yunanlılar yaptıkları heykellerden utanır", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
İşte Begüm Kütük'ün sosyal medyayı sallayan o pozu…