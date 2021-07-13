Begüm Kütük siyah bikinisi ile sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Begüm Kütük siyah bikinisi ile sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı! Erdil Yaşaroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Begüm Kütük, tatil pozlarıyla çok konuşuldu. Siyah bikinisi ile sere serpe verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayan oyuncu, kısa süre içinde gündem oldu. Düzgün fiziği ve güzelliği ile ilgi odağı olan Kütük'e takipçileri övgü yağdırdı. İşte Begüm Kütük'ün sosyal medyayı kasıp kavuran bikinili pozları…

13.07.2021 22:08 - Son Güncelleme: 13.07.2021 22:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





