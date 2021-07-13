Begüm Kütük siyah bikinisi ile sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı! Tatil pozlarına beğeni yağdı
Begüm Kütük siyah bikinisi ile sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı! Erdil Yaşaroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Begüm Kütük, tatil pozlarıyla çok konuşuldu. Siyah bikinisi ile sere serpe verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayan oyuncu, kısa süre içinde gündem oldu. Düzgün fiziği ve güzelliği ile ilgi odağı olan Kütük'e takipçileri övgü yağdırdı. İşte Begüm Kütük'ün sosyal medyayı kasıp kavuran bikinili pozları…
13.07.2021 22:08
- Son Güncelleme: 13.07.2021 22:08
2010 yılında nikah masasına oturduğu Erdil Yaşaroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Begüm Kütük, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
Tatil sezonunu açan Kütük, siyah bikinisi ile sere serpe uzanarak verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. Düzgün fiziği ve güzelliği ile ilgi odağı olan Kütük'e takipçileri övgü yağdırdı.
Begüm Kütük için "Kusursuz bir güzellik", "Bu güzelliğe diyecek bir söz henüz bulunmadı", "Şahane" yorumları yapıldı.
Fotoğrafına photoshop ve filtre uygulamayan Begüm Kütük'ün makyajsız hali de takipçilerinden tam not aldı.