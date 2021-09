Bebeğini kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den duygusal paylaşım! “Bayağı ağladım kimse görmedi” dedi bakın kimlere seslendi

Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı videonun altına şu notu ekledi:

"Duygularımı çok göstermeyi sevmem.

Ağladığımı en yakınım bile görmesin, kimse beni teselli etme zorunluluğu hissetmesin isterim.

O yüzden yanımda biri ağladığında ya da bir acısı olduğunda sessizleşir kendi köşeme çekilirim.

Zannederim ki o da kimseyi istemez yanında.

Bunu herkes anlamaz.

Ama ben böyleyim...

Ölümüne canım yansa dudaklarımı kemirir devam ederim yoluma.

Acımı da küçümserim belki daha güçlü olmak için.

"Ne var insanlar neler yaşıyor bu da dert mi" derim ayakta kalabilmek için.

Aynı şey başarılarım için de geçerli…

"Ne var ki çok da büyütme senin yaptığını herkes yapar" der hep daha iyisi daha mükemmeli için hırpalarım kendimi.

Hiç bir zaman tam hissetmedim bu yüzden.

Aferin be kızım SEN çok iyisin" diyemedim.

Çünkü o aslında BABA'mın yapması gereken bir şeydi sanki.

Hayatta olsaydı der miydi bilmiyorum.

Yalan yok zor adamdı.

Kesin bir şey bulur beni kızdırırdı.

Ama insan ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar anne, ne kadar ünlü, ne kadar büyürse büyüsün birileri onu korusun, kollasın istiyor.

"Aferin be kızıma" desin istiyor.

Bu videoyu tesadüfen görünce ne kadar yorgun olduğumu hissettim yıllardır...

Bayağı da ağladım kimse görmedi

Ölmeden bir kaç ay önce her şeyden habersiz çekmişti bu sahneyi...

Yaza çıktı ama sonbaharı göremedi..."