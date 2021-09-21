Bebeğini kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den duygusal paylaşım! “Bayağı ağladım kimse görmedi” dedi bakın kimlere seslendi
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım! 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine giren Bergüzar Korel, bu evlilikten Ali ve Han adından iki evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan ve karnı burnunda verdiği pozlarla çok konuşulan ünlü oyuncu, Instagram hesabında bu kez farklı bir paylaşıma imza attı. Babası Tanju Korel'in Zeytin Dalı dizisindeki bir sahnesine denk gelen oyuncu, söz konusu videoyu sayfasına taşıyarak duygusal bir paylaşımda bulundu. Kaleme aldığı satırlarla takipçilerinin duygulandıran Korel, babalara da dikkat çeken tavsiyeler de bulundu. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı...
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine girmişti. Korel, bu evlilikten Ali ve Han adından iki evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan oyuncu, karnı burnunda verdiği pozlarla sık sık magazin gündeminde yer edindi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında bu kez farklı bir paylaşıma imza attı. Babası Tanju Korel'in Zeytin Dalı dizisindeki bir sahnesine denk gelen oyuncu, söz konusu videoyu sayfasına taşıyarak duygusal bir paylaşımda bulundu.
Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı videonun altına şu notu ekledi:
"Duygularımı çok göstermeyi sevmem.
Ağladığımı en yakınım bile görmesin, kimse beni teselli etme zorunluluğu hissetmesin isterim.
O yüzden yanımda biri ağladığında ya da bir acısı olduğunda sessizleşir kendi köşeme çekilirim.
Zannederim ki o da kimseyi istemez yanında.
Bunu herkes anlamaz.
Ama ben böyleyim...
Ölümüne canım yansa dudaklarımı kemirir devam ederim yoluma.
Acımı da küçümserim belki daha güçlü olmak için.
"Ne var insanlar neler yaşıyor bu da dert mi" derim ayakta kalabilmek için.
Aynı şey başarılarım için de geçerli…
"Ne var ki çok da büyütme senin yaptığını herkes yapar" der hep daha iyisi daha mükemmeli için hırpalarım kendimi.
Hiç bir zaman tam hissetmedim bu yüzden.
Aferin be kızım SEN çok iyisin" diyemedim.
Çünkü o aslında BABA'mın yapması gereken bir şeydi sanki.
Hayatta olsaydı der miydi bilmiyorum.
Yalan yok zor adamdı.
Kesin bir şey bulur beni kızdırırdı.
Ama insan ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar anne, ne kadar ünlü, ne kadar büyürse büyüsün birileri onu korusun, kollasın istiyor.
"Aferin be kızıma" desin istiyor.
Bu videoyu tesadüfen görünce ne kadar yorgun olduğumu hissettim yıllardır...
Bayağı da ağladım kimse görmedi
Ölmeden bir kaç ay önce her şeyden habersiz çekmişti bu sahneyi...
Yaza çıktı ama sonbaharı göremedi..."
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Öte yandan Bergüzar Korel'in Tanju Korel ile yaptığı paylaşımın ardından ünlü isimlerin babaları merak konusu oldu. İşte ünlü isimler ve babaları...