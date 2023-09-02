Bebeğini kaybetmişti! 2 çocuk annesi Aslıhan Doğan acı haberin ardından ilk kez görüntülendi! Arda Turan’ın eşi hastane çıkışında...

Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten iki oğlu olan Aslıhan Turan'ın geçen aylarda üçüncü bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı. "Üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum" diyen Turan'dan geçen günlerde ise kötü haber geldi. Ünlü çiftin bebek heyecanı yarım kaldı. Hamilelik sürecinde iki aylık bebeğini kaybeden 37 yaşındaki Aslıhan Turan, acı haberin ardından ilk kez görüntülendi. Hastane çıkışı kameralara yansıyan Turan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte detaylar...