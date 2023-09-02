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Bebeğini kaybetmişti! 2 çocuk annesi Aslıhan Doğan acı haberin ardından ilk kez görüntülendi! Arda Turan’ın eşi hastane çıkışında...

Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten iki oğlu olan Aslıhan Turan'ın geçen aylarda üçüncü bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı. "Üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum" diyen Turan'dan geçen günlerde ise kötü haber geldi. Ünlü çiftin bebek heyecanı yarım kaldı. Hamilelik sürecinde iki aylık bebeğini kaybeden 37 yaşındaki Aslıhan Turan, acı haberin ardından ilk kez görüntülendi. Hastane çıkışı kameralara yansıyan Turan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Eylül 2023, 09:04 Güncelleme 16 Ocak 2024, 11:00
Bebeğini kaybetmişti! 2 çocuk annesi Aslıhan Doğan acı haberin ardından ilk kez görüntülendi! Arda Turan’ın eşi hastane çıkışında... 1

Eski milli futbolcu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik süren çift, aynı yıl Hamza Arda Turan'ı, 2020 yılında ise Asİl Aslan Turan'ı kucağına almıştı.

Bebeğini kaybetmişti! 2 çocuk annesi Aslıhan Doğan acı haberin ardından ilk kez görüntülendi! Arda Turan’ın eşi hastane çıkışında... 2

İki oğlu olan çift, her fırsatta kalabalık bir aile olmak istediğini dile getirmişti. Ünlü çiftten Aslıhan Turan, bir röportajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey.

Bebeğini kaybetmişti! 2 çocuk annesi Aslıhan Doğan acı haberin ardından ilk kez görüntülendi! Arda Turan’ın eşi hastane çıkışında... 3

Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var, üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum"

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