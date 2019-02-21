BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı ve yarışma sonrası yaşadıklarını anlattı! İşte BBG Melih'in ilginç hikayesi
BBG yarışmasında 02 Melih, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. 'Biri Bizi Gözetliyor'un 02 Melih'ini yıllar sonra ekranda görenler büyük şaşkınlığa uğradı. Melih Değirmenci BBG'den ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı. BBG evinde kazandığı parayla okul yaptırdığını ve bir kişinin kalp ameliyatını yaptırdığını söyleyen 02 Melih'in yarışma sonrası yaşadıkları ise 'vay canına' dedirtti. İşte BBG Melih'in yeni hali ve yaşadıkları...
"Eski arkadaşlarımla hala görüşüyoruz. 19 yıl oldu. Sinan, Murat, ben... Hiç kopmadık. Hayatlarımız değişti... Asker arkadaşıyız biz. 'Ben o programları izlemiyordum' diyenlere çok gülüyoruz. Türkiye'de bazı şeylerin çok suyu çıktı. Fazla cast'a girdiler. Bizde cast yoktu. Çünkü yapımcı bile ne yapacağını bilmiyordu. Bugün Türkiye'de 95 reyting almayı bırak yüzde 20 reyting alan bir olsa 5 yıllık sözleşme imzalarlar. Şöhret kaldırılması çok zor bir şey. Hele 18 yaşındaysan çok daha zor. Ben dışarıya çıktığımda yerel türkücü kıvamında bir şey olacağımı düşünüyordum açıkçası. O kadar büyük bir ilgi vardı ki, yarışmadan çıktıktan sonra 6 ay korumayla gezdim. O korumayı can güvenliğim sebebiyle devlet bana tahsis etti."
"Final partisinde boğazıma yapışan bir kız vardı. Geçekten nefes alamadım. Ben bayılma noktasına geldim. 1,5 dakika boyunca ayıramadılar kızı. O gece çok garip bir geceydi. Ben ne olduğunu o gece anladım. Yarışmadan çıktım, evde yatarken belimde mikrofon arıyordum. normal bir süreç değildi. Başıma gelen en komik şey şuydu: Reha Muhtar o zamanlar haberin başındaydı. Bir gün kanala gittim. Reha Muhtar ile sohbet ediyorum. Kadının biri konuşuyordu... Reha Abi 'bu kadını tanıyor musun?' dedi 'Hayır' dedim. 'Ama bu kadının senden çocuğu varmış' dedi. Yarışma sonrasında olmayan çocuklarım çıktı. İçeriye birden kameralar girdi. Canlı yayın. Annem aradı, 'canlı yayında mı öğrenecektim' dedi. Ertesi gün emniyete telefon açtım. Şahsın 9 yaşında bir çocuğu çıktı. Ben 18 yaşındayım. 9 yaşında baba olmuşum. Böyle bir haber silsilesi... Gerçek habercilik başka bir şey!"
"Şöhreti kaldıramamakla ilgili ölümler yaşandı. Şöhretin ağırlığı burada başlıyor. Benim hiçbir zaman 'herkes beni sevsin' diye bir amacım olmadı. Elimden geldiğince toplumuma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yarışmadan çıktıktan sonra 2 milyon lira cebimde para biriktirmedim belki ama 2 milyon tane insan biriktirdim. Yarışmanın finalinde 100 bin TL kazandım. Bölüm başı yada haftalık bir şey ödenmiyordu. 1. olduğum için bir ödülümüz vardı. Onunla da bir ameliyat yaptırdık komşumuza çok şükür. Kalp nakli yaptırdık. Onun ardından bir tane Güneydoğu'da okul açtık. Aynı parayla bunu becerebildik. Benim sosyal sorumluluk projelerim hala bitmedi. O günden bu güne bir çok şey yaptık. Okullar açtık, internet sınıfları açtık. O paradan bir şey harcamadım. Daha sonra 4 tane dizi yaptım, 2 tane film yaptım. Ardından bir albüm. O gelirle de kendi hayatımı idame ettirdim. "
"Geçtiğimiz ay Ege Üniversitesi Onkoloji Bölümü'ndeki çocuklara oyuncak dağıttık. Şimdi yeni bir projemiz daha var. Bugün ilk defa YouTube kanalımda yayınlanan bir klibimiz var. 6 tane down sendromlu kızımız var. Mucize'de oynayanlar. Orada 60-65'e yakın engelli vatandaşımıza rol verebildik. YouTube gelirinin tamamıyla 6 tane down sendromlu kızımızın ihtiyaçları giderilecek. 21 Mart'ta da down sendromlu çocuklar yararına bir konser düzenlemeyi planlıyoruz. Buradan sanatçı arkadaşlara da duyurulur. Ben hala sokakta yürürken ilgi görüyorum. Ben normal hayat kavramını Türkiye'den dışarı çıkınca anladım. 'BBG Melih' demeyi yeni yeni bıraktılar. Bundan rahatsız olmuyorum, insan özünü reddederse kendini reddeder. Bana hep 'O yarışmaya girdiğin için pişman mısın?' diyorlar. Pişman değilim. Yaşadığım hiçbir şey için pişman değilim. Çünkü hayatımdaki mutluluklar yaptığım hatalarla birleşik."