BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı ve yarışma sonrası yaşadıklarını anlattı! İşte BBG Melih'in ilginç hikayesi

"Geçtiğimiz ay Ege Üniversitesi Onkoloji Bölümü'ndeki çocuklara oyuncak dağıttık. Şimdi yeni bir projemiz daha var. Bugün ilk defa YouTube kanalımda yayınlanan bir klibimiz var. 6 tane down sendromlu kızımız var. Mucize'de oynayanlar. Orada 60-65'e yakın engelli vatandaşımıza rol verebildik. YouTube gelirinin tamamıyla 6 tane down sendromlu kızımızın ihtiyaçları giderilecek. 21 Mart'ta da down sendromlu çocuklar yararına bir konser düzenlemeyi planlıyoruz. Buradan sanatçı arkadaşlara da duyurulur. Ben hala sokakta yürürken ilgi görüyorum. Ben normal hayat kavramını Türkiye'den dışarı çıkınca anladım. 'BBG Melih' demeyi yeni yeni bıraktılar. Bundan rahatsız olmuyorum, insan özünü reddederse kendini reddeder. Bana hep 'O yarışmaya girdiğin için pişman mısın?' diyorlar. Pişman değilim. Yaşadığım hiçbir şey için pişman değilim. Çünkü hayatımdaki mutluluklar yaptığım hatalarla birleşik."