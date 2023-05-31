BBG 02 Melih öyle böyle değişmedi! Biri Bizi Gözetliyor’da kızların aklını başından almış şampiyon olmuştu! Melih Değirmenci’nin son hali...

"Şöhreti kaldıramamakla ilgili ölümler yaşandı. Şöhretin ağırlığı burada başlıyor. Benim hiçbir zaman 'herkes beni sevsin' diye bir amacım olmadı. Elimden geldiğince toplumuma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yarışmadan çıktıktan sonra 2 milyon lira cebimde para biriktirmedim belki ama 2 milyon tane insan biriktirdim. Yarışmanın finalinde 100 bin TL kazandım. Bölüm başı yada haftalık bir şey ödenmiyordu. 1. olduğum için bir ödülümüz vardı. Onunla da bir ameliyat yaptırdık komşumuza çok şükür. Kalp nakli yaptırdık. Onun ardından bir tane Güneydoğu'da okul açtık. Aynı parayla bunu becerebildik. Benim sosyal sorumluluk projelerim hala bitmedi. O günden bu güne bir çok şey yaptık. Okullar açtık, internet sınıfları açtık. O paradan bir şey harcamadım. Daha sonra 4 tane dizi yaptım, 2 tane film yaptım. Ardından bir albüm. O gelirle de kendi hayatımı idame ettirdim. "