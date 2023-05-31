BBG 02 Melih öyle böyle değişmedi! Biri Bizi Gözetliyor'da kızların aklını başından almış şampiyon olmuştu! Melih Değirmenci'nin son hali...
'Biri Bizi Gözetliyor'un 02 Melih'ini yıllar sonra ekranda görenler büyük şaşkınlığa uğruyor. Melih Değirmenci BBG'den ayrıldıktan sonra ortalardan kaybolmuştu Melih Değirmenci. Yarışma döneminde her yerde boy gösteren Değirmenci, bir kaç filmde rol alsa da şöhret macerası uzun sürmedi. Şimdilerde sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Değirmenci'nin son hali görenleri şaşırtıyor. İşte detaylar...
Bir döneme damgasını vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasında kızların aklını başından alan Melih Değirmenci son haliyle şaşırtıyor. Değirmenci yarışmada ve yarışmadan sonra yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı daha önce:
"Eski arkadaşlarımla hala görüşüyoruz. 19 yıl oldu. Sinan, Murat, ben... Hiç kopmadık. Hayatlarımız değişti... Asker arkadaşıyız biz. 'Ben o programları izlemiyordum' diyenlere çok gülüyoruz. Türkiye'de bazı şeylerin çok suyu çıktı. Fazla cast'a girdiler. Bizde cast yoktu. Çünkü yapımcı bile ne yapacağını bilmiyordu. Bugün Türkiye'de 95 reyting almayı bırak yüzde 20 reyting alan bir olsa 5 yıllık sözleşme imzalarlar. Şöhret kaldırılması çok zor bir şey. Hele 18 yaşındaysan çok daha zor. Ben dışarıya çıktığımda yerel türkücü kıvamında bir şey olacağımı düşünüyordum açıkçası. O kadar büyük bir ilgi vardı ki, yarışmadan çıktıktan sonra 6 ay korumayla gezdim. O korumayı can güvenliğim sebebiyle devlet bana tahsis etti."
"Final partisinde boğazıma yapışan bir kız vardı. Geçekten nefes alamadım. Ben bayılma noktasına geldim. 1,5 dakika boyunca ayıramadılar kızı. O gece çok garip bir geceydi. Ben ne olduğunu o gece anladım. Yarışmadan çıktım, evde yatarken belimde mikrofon arıyordum. normal bir süreç değildi. Başıma gelen en komik şey şuydu: Reha Muhtar o zamanlar haberin başındaydı. Bir gün kanala gittim. Reha Muhtar ile sohbet ediyorum. Kadının biri konuşuyordu... Reha Abi 'bu kadını tanıyor musun?' dedi 'Hayır' dedim. 'Ama bu kadının senden çocuğu varmış' dedi. Yarışma sonrasında olmayan çocuklarım çıktı. İçeriye birden kameralar girdi. Canlı yayın. Annem aradı, 'canlı yayında mı öğrenecektim' dedi. Ertesi gün emniyete telefon açtım. Şahsın 9 yaşında bir çocuğu çıktı. Ben 18 yaşındayım. 9 yaşında baba olmuşum. Böyle bir haber silsilesi... Gerçek habercilik başka bir şey!"
"Şöhreti kaldıramamakla ilgili ölümler yaşandı. Şöhretin ağırlığı burada başlıyor. Benim hiçbir zaman 'herkes beni sevsin' diye bir amacım olmadı. Elimden geldiğince toplumuma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yarışmadan çıktıktan sonra 2 milyon lira cebimde para biriktirmedim belki ama 2 milyon tane insan biriktirdim. Yarışmanın finalinde 100 bin TL kazandım. Bölüm başı yada haftalık bir şey ödenmiyordu. 1. olduğum için bir ödülümüz vardı. Onunla da bir ameliyat yaptırdık komşumuza çok şükür. Kalp nakli yaptırdık. Onun ardından bir tane Güneydoğu'da okul açtık. Aynı parayla bunu becerebildik. Benim sosyal sorumluluk projelerim hala bitmedi. O günden bu güne bir çok şey yaptık. Okullar açtık, internet sınıfları açtık. O paradan bir şey harcamadım. Daha sonra 4 tane dizi yaptım, 2 tane film yaptım. Ardından bir albüm. O gelirle de kendi hayatımı idame ettirdim. "
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren 02 Melih'in son haline bakmaya ne dersiniz? İşte Melih Değirmenci olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.