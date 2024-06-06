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Bazıları hiç değişmemiş; Merve Boluğur, Serenay Sarıkaya, Oktay Kaynarca, Arzum Onan'ın küçüklük fotoğrafları!

Birçoğumuz ünlü isimleri ekranlardan, sahnelerden veya sosyal medyadan hemen tanırız. Ancak, onları çocukluk fotoğraflarından tanımak o kadar da kolay olmayabilir. Şimdi, dünya çapında tanınan bu ünlü isimlerin çocukluk fotoğraflarıyla geçmişe doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ünlülerin şimdiki görünümleri ve çocukluk halleri arasında büyük farklar olabilir. Bu yüzden, bu fotoğraflara bakarken tanımak oldukça zor olabilir. Ancak, dikkatli bakıldığında bazı ipuçları ve belirgin özellikler sayesinde kimin kim olduğunu bulmak mümkün. Bu yolculukta, hem nostalji yaşayacak hem de ünlülerin geçmişine dair ilginç bilgiler edineceksiniz. İşte, küçükken tanımanın zor olduğu, fakat şimdi herkesin bildiği ünlülerin çocukluk hallerinden kesitler...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 10:30 Güncelleme 06 Haziran 2024, 11:00
Bazıları hiç değişmemiş; Merve Boluğur, Serenay Sarıkaya, Oktay Kaynarca, Arzum Onan’ın küçüklük fotoğrafları! 1

Bazı ünlülerin çocukluk fotoğraflarına baktığınızda, ne kadar büyük bir değişim geçirdiklerine şaşırabilirsiniz. Kimileri ise çocukluklarından bu yana neredeyse hiç değişmemiş gibi görünüyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...

Bazıları hiç değişmemiş; Merve Boluğur, Serenay Sarıkaya, Oktay Kaynarca, Arzum Onan’ın küçüklük fotoğrafları! 2

Arzum Onan

Bazıları hiç değişmemiş; Merve Boluğur, Serenay Sarıkaya, Oktay Kaynarca, Arzum Onan’ın küçüklük fotoğrafları! 3
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