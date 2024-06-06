Bazıları hiç değişmemiş; Merve Boluğur, Serenay Sarıkaya, Oktay Kaynarca, Arzum Onan'ın küçüklük fotoğrafları!

Birçoğumuz ünlü isimleri ekranlardan, sahnelerden veya sosyal medyadan hemen tanırız. Ancak, onları çocukluk fotoğraflarından tanımak o kadar da kolay olmayabilir. Şimdi, dünya çapında tanınan bu ünlü isimlerin çocukluk fotoğraflarıyla geçmişe doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ünlülerin şimdiki görünümleri ve çocukluk halleri arasında büyük farklar olabilir. Bu yüzden, bu fotoğraflara bakarken tanımak oldukça zor olabilir. Ancak, dikkatli bakıldığında bazı ipuçları ve belirgin özellikler sayesinde kimin kim olduğunu bulmak mümkün. Bu yolculukta, hem nostalji yaşayacak hem de ünlülerin geçmişine dair ilginç bilgiler edineceksiniz. İşte, küçükken tanımanın zor olduğu, fakat şimdi herkesin bildiği ünlülerin çocukluk hallerinden kesitler...